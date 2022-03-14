"Уралочка" совершила камбэк и обыграла "Протон"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольная команда "Уралочка-НТМК" одержала победу в рамках российской Суперлиги. Встреча с саратовским "Протоном" в Нижнем Тагиле продолжалась два с половиной часа и завершилась победой хозяек - 3:2.

До этого команды трижды встречались между собой в текущем сезоне: один раз в Суперлиге, и дважды - в 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола. Во всех трёх случаях сильнее оказывалась "Уралочка".

Победить свердловским волейболисткам удалось и в четвёртый раз, однако победа досталась с большим трудом. В первых двух сетах "Протон" играл практически без ошибок, хорошо подавал и действовал в атаке. Волейболистки "Уралочки" не справлялись с приёмом, из-за чего появлялись собственные ошибки. "Протон" повёл по сетам со счётом 2:0 и был близок к тому, чтобы завершить матч в свою пользу в третьей партии. "Уралочке" удалось отыграть матчбол, а после оставить третий сет за собой - 28:26. С таким же счётом "Уралочка" победила и в четвёртой партии, хотя "Протон" имел три матчбола.

В решающей партии "Уралочка" играла уверенно, не допускала ошибок и сумела одержать итоговую победу - 3:2 (15:25, 19:25, 28:26, 28:26, 15:11). Самой результативной в матче стала капитан свердловской команды Ксения Парубец, набравшая 26 очков. Она же продолжает лидировать в списке самых результативных игроков лиги - на счету Ксении 444 очка.

На данный момент "Уралочка" занимает пятую позицию в турнирной таблице, но имеет на две проведённые игры меньше, чем соперницы. Следующий матч команда Михаила Карполя проведёт на выезде: 19 марта "Уралочка" сыграет с краснодарским "Динамо".