«Уралочка» уступила краснодарскому «Динамо»

"Уралочка" проиграла 1:3. Фото: Пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Свердловская «Уралочка-НТМК» в 23-м туре чемпионата России по волейболу среди женщин проиграла соперницам из краснодарского «Динамо» – 1:3.

После побед над «Протоном» (Саратов), «Минчанкой» и «Динамо-Метаром» (Челябинск) «Уралочка» в гостях проиграла. После первых двух сетов «Динамо» уже вело 2:0 (25:14 и 25:23). Свердловчанки отыграли третью партию (25:19) и даже имели два сетбола в четвёртой, но ошибки не позволили победить.

– К сожалению, сил и точных решений нам в Краснодаре не хватило, чтобы остановить «Динамо», – отметил после игры главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь. – Мы, признаться, устали. Соперник провёл хороший матч, реализовав свои шансы, а мы – нет. Вину за эту неудачу хочу взять на себя. Претензий к игрокам у меня нет. Они сделали многое, но в концовке, где важны нюансы, внимание, а порой и удача, мы проиграли.

До окончания регулярного чемпионата осталось три тура. Свердловские волейболистки располагаются на пятом месте в турнирной таблице. Следующую игру «Уралочка» проведёт на домашнем паркете 26 марта против «Ленинградки».