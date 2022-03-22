«Локомотив-Изумруд» сокращает отставание от призовой тройки

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» продолжает вести борьбу за призовые места по итогам сезона в Высшей лиге «А». Свердловский коллектив провёл два выездных поединка против действующего чемпиона турнира – «МГТУ». Команды сумели обменяться победами с одинаковым счётом – 3:0.

«Локомотив-Изумруд» и «МГТУ» стали принципиальными соперниками ещё в прошлом сезоне. По итогам «Финала шести» свердловский клуб занял первое место в турнирной таблице, а московский – второе. Но организаторы не завершили на этом сезон, а провели между командами серию до трёх побед для выявления чемпиона. В Екатеринбурге команды одержали по одной победе, а в Москве «МГТУ» дважды оказался сильнее и завоевал золотые медали.

В нынешнем сезоне обе команды вновь ведут борьбу за призовые места. Перед туром в Москве «МГТУ» располагался на второй строчке, железнодорожники – на четвёртой. В первом поединке хозяева площадки вели во всех трёх партиях, но при этом волейболисты «Локомотива» не отпускали соперников далеко, а концовки сетов проводили без ошибок, добившись тяжёлой победы – 3:0 (25:23, 26:24, 26:24). В ответной игре «МГТУ» сумел взять реванш: судьба партий решалась в концовках, где на этот раз сильнее оказались волейболисты из Москвы – 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Благодаря победе в первом матче, команде Валерия Алфёрова удалось сократить отставание от призовой тройки. Если перед шестым туром финального этапа преимущество челябинского «Динамо», занимающего третью строчку, над свердловской командой составляло семь очков, то на данный момент оно сократилось до пяти: челябинские волейболисты дважды уступили «Академии-Казани» – 0:3 и 2:3. Теперь у «Динамо» 46 очков в активе и третье место в таблице, у «Локомотива» – 41 очко и четвёртая строчка. На втором месте остался «МГТУ» – 50 очков, лидирует в чемпионате «Нова» (56 очков), которую возглавляет экс-игрок свердловского клуба – 38-летний Алексей Бабешин.

Впереди у команд ещё два тура, то есть четыре матча. «Локомотив» оба тура проведёт на выезде с аутсайдерами чемпионата: 26 и 27 марта подопечные Валерия Алфёрова встретятся с «Искрой» (8-е место, 18 очков), а 2 и 3 апреля – с ЦСКА (7-е место, 20 очков). Шансы у свердловской команды на попадание в призовую тройку по-прежнему сохраняются: челябинское «Динамо» в следующем туре встретится с «МГТУ», и в этих матчах может потерять очки, предоставив шанс свердловчанам ещё приблизиться в турнирной таблице.