"Уралочка-НТМК" всухую обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России

"Уралочка" с 14 победами в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице. Фото: пресс-служба волейбольного клуба

В матче 24-го тура чемпионата России волейболистки "Уралочки-НТМК" обыграли "Ленинградку". Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22; 26:24; 25:18).

Результаты игры прокомментировал главный тренер свердловской команды Михаил Карполь. Он отметил, что спортсменки настроились на матч и сыграли уверенно.

"Наконец-то наладили подачу по заданию, за счёт этого усложнили приём соперницам. Рад, что сегодня добились важной победы", – передаёт слова тренера пресс-служба волейбольного клуба.

Главный тренер "Ленинградки" Александр Кашин заявил, что в первых двух партиях была равная борьба. Однако не хватило игры в защите.

"Уралочка" с 14 победами в 22 играх занимает пятое место в турнирной таблице. "Ленинградка" с 12 победами в 24 матчах идёт шестой.