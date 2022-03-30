"Уралочка-НТМК" обыграла "Заречье-Одинцово" в волейбольной Суперлиге

"Уралочка-НТМК" с 15 победами в 23 матчах идёт на пятом месте в турнирной таблице. Фото: пресс-служба волейбольного клуба

Волейболистки "Уралочки-НТМК" начали выездную серию матчей в рамках Суперлиги с победы. В Одинцово они обыграли местный клуб "Заречье-Одинцово" со счётом 3:0 (25:10, 25:21, 25:23).

Однако результатами игры, по всей видимости, главный тренер свердловской команды Михаил Карполь остался недоволен.

"Вели во второй партии со счётом 20:10 и позволили разыграться соперницам – полностью наша вина. У "Заречья" молодые резвые девчонки играют, им только дай шанс зацепиться – сразу можно нарваться на неприятности. Бывают матчи, в которых твоя команда проигрывает, но ты чувствуешь себя победителем, потому что сделали всё, что могли. А бывают игры, где выигрываешь, но по игре – это совершенно точно не победа. Вот сегодня был второй вариант", – сказал он. Тренер уралочек также заявил, что в дальнейшем команда будет избегать потери концентрации.

Главный тренер "Заречья-Одинцово" Вадим Панков напротив похвалил соперниц. Он подчеркнул, что "Уралочка" – это выстроенная годами система. И она, по мнению тренера, одна из лучших в стране на данный момент.

"У команды психология победителя, они если проигрывают, то отдаются полностью. А мы, к сожалению, испугались и просто отстояли первый сет", – добавил он.

"Уралочка-НТМК" с 15 победами в 23 матчах идёт на пятом месте в турнирной таблице, которую с тремя победами замыкает "Заречье-Одинцово".

1 апреля команда из Екатеринбурга в гостях сыграет с "Липецком", а "Заречье-Одинцово" днём позже примет "Динамо-Метар".

Напомним, 26 марта "Уралочка-НТМК" всухую обыграла "Ленинградку" в матче чемпионата России.