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Спорт / Волейбол
4 апреля 2022, 16:54

"Уралочка" одержала третью победу подряд

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" продлил победную серию. Команда Михаила Карполя одержала третью подряд победу в чемпионате России, обыграв на выезде "Липецк" - 3:0.

Особых проблем свердловские волейболистки не испытали, даже несмотря на то, что второй матч подряд практически не появлялась на площадке капитан команды Ксения Парубец. В первых двух сетах "Уралочка" с самого начала уходила в отрыв и затем спокойно доводила дело до победы - 25:13 и 25:11. В третьей партии хозяйки площадки долгое время оказывали упорное сопротивление, но затем волейболистки "Уралочки" вновь совершили рывок и сумели избежать лишних проблем. 25:14 и 3:0 - подопечные Михаила Карполя добились уверенной выездной победы.

- Команда сегодня действовала здорово, дисциплинированно. Отлично летела подача, и за счёт этого компонента мы смогли победить. Что касается Ксении Парубец, есть некоторые проблемы со здоровьем, но я думаю, после этого матча она уже будет готова играть полноценно, - отметил после встречи Михаил Карполь.

Самыми результативными в этой игре стали волейболистки "Уралочки" Ксения Смирнова и Айлама Сесе, набравшие по 16 очков. Следующий матч свердловская команда также проведёт на выезде: 6 апреля "Уралочка" встретится с действующим чемпионом страны - калининградским "Локомотивом".

Областная газета Свердловской области

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