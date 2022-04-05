Повторение прошлогоднего финала

Пресс-служба "Локомотива-Изумруд"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил выступление в финальном этапе Высшей лиги «А». Команда Валерия АЛФЁРОВА заняла четвёртое место в турнирной таблице, впереди у неё серия за бронзовые медали чемпионата с московским клубом «МГТУ».

В последнем туре финального этапа железнодорожники на выезде провели две игры против московского ЦСКА. Обе встречи не имели турнирного значения для екатеринбуржцев: вне зависимости от их результата «Локомотив» остался бы на четвёртой позиции. Матчи с армейцами получились разными. В первом игроки ЦСКА совершали меньше ошибок, чем соперники, уверенно действовали в концовках партий, и сумели добиться победы со счётом 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:15). Однако уже на следующий день свердловская команда провела показательный матч, доминировала на площадке и сумела взять убедительный реванш – 3:0 (25:15, 25:16, 25:19).

Таким образом, «Локомотив» финишировал на четвёртой позиции по итогам финального этапа Высшей лиги «А». Согласно регламенту турнира, на этом чемпионат не заканчивается. Команды, занявшие первое и второе места в таблице (челябинское «Динамо» и «Нова»), проведут серию игр до трёх побед для определения чемпиона и серебряного призёра Высшей лиги «А». Команды, оказавшиеся на третьей и четвёртой позициях («МГТУ» и «Локомотив-Изумруд»), также сыграют до трёх побед, но в противостоянии за бронзовые награды.

Интересно, что «МГТУ» и «Локомотив-Изумруд» – действующие финалисты Высшей лиги «А». В прошлом сезоне железнодорожники заняли первое место в таблице, а московский коллектив – второе. Решающая серия получилась упорной, в Екатеринбурге команды обменялись победами, а в Москве в борьбе хозяева сумели закончить серию в свою пользу и стать чемпионами.

В этом сезоне команды встречались между собой четыре раза по ходу финального этапа, в трёх случаях победа оставалась за «Локомотивом-Изумрудом». Серия за бронзовые медали продлится до трёх побед одной из команд и начнётся в Москве 9 и 10 апреля. 16 и, если понадобится, 17 апреля соперники сыграют в Екатеринбурге. В случае, если к этому моменту счёт в серии будет равным, решающий пятый матч пройдёт на площадке московского коллектива 20 апреля.

– Мотивация играть за медали всегда хорошая. Не важно: бронзовая, серебряная, или золотая. Мотивация будет максимальная! Каждый хочет получить эту награду. Тем более, что «МГТУ» для клуба «Локомотив-Изумруд» довольно-таки принципиальный соперник. В прошлом сезоне «Локо» тоже заканчивал выступление матчами с московской командой, но, к сожалению, потерпел поражение. Поэтому очень сильно хотим изменить этот результат и закончить сезон на мажорной ноте, – сказал капитан «Локомотива» Роман Еркин.