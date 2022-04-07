"Уралочка" уступила чемпиону. До плей-офф - один матч

Фото: Пресс-служба "Локомотива"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" потерпел поражение в Калининграде. Подопечные Михаила Карполя уступили действующему чемпиону России - "Локомотиву".

Свердловская команда подошла к этой встрече с серией из трёх побед подряд: 26 марта "Уралочка" обыграла в Екатеринбурге "Ленинградку" (3:0), а затем последовали две выездные встречи с "Заречьем-Одинцово" (3:0) и "Липецком" (3:0). Игра с "Локомотивом" должна была состояться ещё в феврале в Свердловской области, но из-за того, что "Уралочка" была на карантине матч перенесли на апрель и провели его в Калининграде.

Упорная борьба была только в первом сете. Команда Михаила Карполя была лучше в атаке, долгое время лидировала в счёте, но собственные ошибки в решающих розыгрышах не позволили "Уралочке" повести в счёте - 25:22 в пользу "Локомотива". Во второй и третьей партиях хозяйки площадки играли гораздо увереннее, что привело к их итоговой победе - 25:13, 25:15 и 3:0 в пользу калининградского коллектива.

Самой результативной в этой встрече стала капитан "Уралочки" Ксения Парубец - на её счету 15 очков. У "Локомотива" больше всех набрала капитан команды Ирина Воронкова - 11 очков.

- Конечно, тяжело играть при такой поддержке "Локомотива". Должны были проводить этот матч дома, но не сложилось. Мы долго находились на выезде, не хватило сил и эмоций, чтобы навязать борьбу здесь, в Калининграде. А "Локомотив" сыграл здорово, практически без ошибок и сумел победить, - сказал после матча Михаил Карполь.

Это поражение не повлияло на турнирное положение "Уралочки". Свердловская команда за тур до конца регулярного чемпионата располагается на пятой позиции. В заключительном матче подопечные Михаила Карполя встретятся в Екатеринбурге с "Енисеем" (10 апреля). Красноярская команда уже потеряла шансы на попадание в плей-офф, а для "Уралочки" этот матч будет решающим. В случае победы с любым счётом свердловские волейболистки сохранят за собой пятую строчку в турнирной таблице и в 1/4 финала встретятся с "Тулицей", располагающейся на четвёртом месте. В случае поражения "Уралочку" может обойти "Протон", если победит в заключительной игре "Ленинградку". Тогда изменится и соперник команды Михаила Карполя по плей-офф: им будет либо московское "Динамо", либо калининградский "Локомотив".