"Уралочка" обыграла "Енисей" и заняла пятое место по итогам Суперлиги

В одной четвёртой финала команда Михаила Карполя встретится с "Тулицей". Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали победу в заключительной игре чемпионата России. Команда "Енисей" уступила со счётом 3:0.

Таким образом, "Уралочка" заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. В одной четвёртой финала команда Михаила Карполя встретится с "Тулицей". Первая встреча серии состоится в Туле 14 апреля, ответная игра — в Нижнем Тагиле 18 апреля. Если понадобится, то решающий третий матч пройдёт в Туле 21 апреля.

Результат игры прокомментировал главный тренер свердловской команды Михаил Карполь: "Играли хорошо, дисциплинировано, за счёт этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей".