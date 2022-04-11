"Уралочка" обыграла "Енисей" и заняла пятое место по итогам Суперлиги

Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали победу в заключительной игре чемпионата России. Команда "Енисей" уступила со счётом 3:0.
Таким образом, "Уралочка" заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. В одной четвёртой финала команда Михаила Карполя встретится с "Тулицей". Первая встреча серии состоится в Туле 14 апреля, ответная игра — в Нижнем Тагиле 18 апреля. Если понадобится, то решающий третий матч пройдёт в Туле 21 апреля.
Результат игры прокомментировал главный тренер свердловской команды Михаил Карполь: "Играли хорошо, дисциплинировано, за счёт этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей".
Статистика
"Уралочка-НТМК": Ксения Парубец – 15 очков, Елизавета Котова – 12 очков, Ксения Смирнова – 10 очков, Елизавета Фитисова – 10 очков, Айлама Сесе – 6 очков, Вера Костючик – 6 очков, Алёна Кондрашова – 2 очка.
"Енисей": Софья Писаревская – 11 очков, Мария Фролова – 10 очков, Светлана Ерлыкова – 6 очков, Анна Прасолова – 6 очков, Алина Подскальная – 5 очков, Мария Воногова – 3 очка, Ирина Климанова – 2 очка, Евгения Щеглова – 1 очко.