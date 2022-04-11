Темы дня

Спорт / Волейбол
11 апреля 2022, 10:33

"Уралочка" обыграла "Енисей" и заняла пятое место по итогам Суперлиги

женский волейбол

В одной четвёртой финала команда Михаила Карполя встретится с "Тулицей". Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Уралочка-НТМК"

Волейболистки "Уралочки-НТМК" одержали победу в заключительной игре чемпионата России. Команда "Енисей" уступила со счётом 3:0.

Таким образом, "Уралочка" заняла пятое место по итогам регулярного чемпионата. В одной четвёртой финала команда Михаила Карполя встретится с "Тулицей". Первая встреча серии состоится в Туле 14 апреля, ответная игра — в Нижнем Тагиле 18 апреля. Если понадобится, то решающий третий матч пройдёт в Туле 21 апреля.

Результат игры прокомментировал главный тренер свердловской команды Михаил Карполь: "Играли хорошо, дисциплинировано, за счёт этого сумели добиться нужного результата. Матч был решающим в турнирном плане, но на нас это никак не давило. Выполнили все задачи, заняли пятое место и будем играть в плей-офф с "Тулицей".

Статистика

"Уралочка-НТМК": Ксения Парубец – 15 очков, Елизавета Котова – 12 очков, Ксения Смирнова – 10 очков, Елизавета Фитисова – 10 очков, Айлама Сесе – 6 очков, Вера Костючик – 6 очков, Алёна Кондрашова – 2 очка.

"Енисей": Софья Писаревская – 11 очков, Мария Фролова – 10 очков, Светлана Ерлыкова – 6 очков, Анна Прасолова – 6 очков, Алина Подскальная – 5 очков, Мария Воногова – 3 очка, Ирина Климанова – 2 очка, Евгения Щеглова – 1 очко.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.04.2022, 14:51 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 652 случая COVID-19
11.04.2022, 14:46 / Общество
Объявлен график опрессовок в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме
11.04.2022, 14:27 / Культура
Академия Никиты Михалкова проведёт отбор абитуриентов в Екатеринбурге
11.04.2022, 14:19 / Экономика
Более 1,3 тысячи свердловчан заключили социальные контракты с властями
11.04.2022, 14:03 / Общество
На Среднем Урале за 25 млн рублей запустили производство кожгалантереи