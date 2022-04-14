"Уралочка-НТМК" выиграла первый матч плей-офф чемпионата России у "Тулицы"

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" одержала первую победу в 1/4 финала чемпионата России. В Туле свердловские волейболистки одолели "Тулицу" - 3:0.

Началась встреча для "Уралочки" не самым лучшим образом. "Тулица" к середине первой партии вела в пять очков, но команда Михаила Карполя ликвидировала отставание. Концовка сета получилась напряженной, Ксения Парубец отыграла сетбол, а затем вывела свою команду вперед. Решающее очко "Уралочка" выиграла на блоке - 26:24.

Во второй партии свердловские волейболистки вели с самого начала, уверенно играли и в атаке, и в защите, и сумели добиться победы - 25:19. В третьем сете "Уралочка" вновь проявила характер. Уступая по ходу партии, свердловские волейболистки переломили ход игры и вырвали итоговую победу - 25:23 и 3:0. Самой результативной в матче стала Ксения Парубец - на ее счету 15 очков.

Ответная игра серии до двух побед состоится в понедельник, 18 апреля. Она пройдет в Нижнем Тагиле.