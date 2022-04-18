«Локомотив» разменял серебро на бронзу

Игроки клуба "Локомотив-Изумруд" с бронзовыми медалями турнира. Фото: пресс-служба ВК "Локомотив-Изумруд"

Волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд» завершил сезон в Высшей лиге «А». Екатеринбургский коллектив в серии до трех побед за бронзовые медали турнира одолел московский «МГТУ» – 3:1.

Железнодорожники добились первых двух побед на выезде и перевезли серию в Екатеринбург при счете 2:0 в свою пользу. До бронзовых медалей оставался один шаг, однако «МГТУ» не собирался сдаваться. В третьем матче серии москвичи выиграли два стартовых сета с одинаковым счетом – 25:17. Команда Валерия Алферова вернулась в игру и сумела сократить отставание (25:20), но спасти эту встречу ей не удалось: московские волейболисты выиграли четвертый сет, а вместе с ним и матч – 3:1.

Четвертая игра получилась крайне упорной. «МГТУ» пытался вернуть серию в Москву, а железнодорожникам нужна была победа, чтобы завершить этот сезон с медалями. Гости дважды выходили вперед, однако «Локомотив» находил в себе силы сравнивать счет. Все решилось в пятой партии, где екатеринбуржцы оказались увереннее. 18:16 и 3:2 – команда Валерия Алферова завоевала бронзовые медали Высшей лиги «А».

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив-Изумруд» после финального тура был на первой позиции, и в серии за золотые медали также встречался с «МГТУ». Тогда серия была не менее напряженной, но осталась за московским коллективом (3:1), который стал победителем турнира, а «Локомотиву» досталось серебро. Год спустя железнодорожники сумели взять важный для себя реванш и оставить соперников без медалей.

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