"Уралочка-НТМК" обыграла "Тулицу" и вышла в полуфинал чемпионата России

Фото: пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" оформил выход в полуфинал Суперлиги. В рамках 1/4 финала свердловские волейболистки одолели "Тулицу" в двухматчевом противостоянии.

Первый шаг навстречу полуфиналу подопечные Михаила Карполя сделали в Туле, где обыграли хозяек площадки со счетом 3:0. Ответная игра в Нижнем Тагиле получилась очень эмоциональной. Стартовый сет остался за "Тулой" - 25:22. Во втором сете тульские волейболистки вели с преимуществом в шесть очков, но довести дело до победы не смогли - 25:22 в пользу "Уралочки". Третья партия была самой затяжной, команда Михаила Карполя имела несколько сетболов, но "Тулица" вела борьбу до самого конца. В итоге "Уралочка" забрала третий сет в свою пользу со счетом 31:29.

В четвертой партии "Тулица" должна была сравнивать счет. Команда Андрея Подкопаева вела с преимуществом в десять очков, но вновь не сумела дожать соперниц. "Уралочка" догнала "Тулицу", отыграла три сетбола, а затем завершила игру в свою пользу - 28:26 и 3:1. Самой результативной в матче стала Ксения Парубец - 32 очка.

- Сегодня был очень эмоциональный матч, играли две команды, которые показывают очень хороший волейбол. «Тулица» - открытие сезона, действительно очень здорово действовала весь сезон. Эмоционально было трудный был матч, решающий, при домашних трибунах. За счет совместной игры, за счет эмоций удалось переломить игру и довести дело до победы. Говорили девочкам, что нужно бороться за каждый мяч, что они и делали, - сказал главный тренер "Уралочки" Михаил Карполь.

Соперник "Уралочки" по полуфиналу определится позже.