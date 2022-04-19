«Уралочка» выиграла битву характеров

Волейболистки «Уралочки» после одного из важных розыгрышей, который завершился в их пользу Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» во второй раз одолел «Тулицу» в четвертьфинальной серии Суперлиги. На ответном матче в Нижнем Тагиле побывал корреспондент «Областной газеты» Данил ПАЛИВОДА.

Встреча соседей по таблице

Для «Уралочки» регулярный сезон складывался не самым лучшим образом. Осенью команда потеряла либеро Кристину Курносову, получившую разрыв крестообразной связки. Плотный график из-за матчей Еврокубков, карантин по коронавирусу, травмы и болезни – через все это прошли свердловские волейболистки. В итоге в заключительном туре предварительного этапа решалось, какое место займет «Уралочка». Шестая позиция сводила команду Михаила Карполя в плей-офф с одним из клубов «большой тройки»: казанским «Динамо Ак Барс», калининградским «Локомотивом» или московским «Динамо». Пятая же строчка давала шанс побороться за выход в плей-офф с «Тулицей». В итоге «Уралочка» финишировала пятой и отправилась в Тулу.

«Тулица», в отличие от «Уралочки», проводила свой лучший сезон. Прошлый год стал дебютным для команды в Суперлиге, по итогам которого она заняла лишь одиннадцатое место. Зато с самого начала текущего сезона «Тулица» обосновалась в числе лидеров чемпионата, дважды обыграла по ходу предварительного этапа «Уралочку» и заняла высокое четвертое место. Интересно, что по ходу сезона у тульской команды сменился наставник: Александр Перепелкин, который вывел «Тулицу» в Суперлигу, покинул клуб по семейным обстоятельствам, а новым наставником стал Андрей Подкопаев. При этом команда сохранила четвертую строчку и была готова продолжить творить сенсации уже в плей-офф.

Феноменальный камбэк

Однако уже в первом матче «Уралочка» продемонстрировала, что регулярный чемпионат и плей-офф – совершенно разные вещи. В первом сете игры в Туле хозяйки вели со счетом 21:15, но не сумели довести дело до победы. Свердловские волейболистки не выключились из игры, воспользовались ошибками «Тулицы» и вытащили первую партию, а следом одержали победу в трех сетах – 3:0 (26:24, 25:19, 25:23). «Уралочка» перевела серию до двух побед в Нижний Тагил, имея преимущество, а «Тулица» оказалась не в самом выгодном положении. Команде Андрея Подкопаева нужно было обыгрывать «Уралочку» на выезде, плюс тульские волейболистки потеряли сразу двух игроков основного состава в первой игре: связующая команды и капитан «Тулицы» Кристина Бесман получила травму колена, а одна из лучших бомбардиров команды Анастасия Бавыкина травмировала руку. Обе волейболистки не смогли помочь своей команде в ответной игре.

Домашнюю встречу «Уралочка» проводила в Нижнем Тагиле. Вообще, в связи с реконструкцией ДИВСа свердловская команда большинство домашних встреч проводила в Екатеринбурге в Академии волейбола Николая Карполя, но без зрителей. В плей-офф же команде была необходима поддержка зрителей, поэтому матч проходил в Нижнем Тагиле. Для местных жителей организовали рейсовые автобусы с остановками до «Металлург Форума» (спорткомплекс располагается на самом въезде в Нижний Тагил), также «Уралочка» подготовила автобус и для болельщиков, которые собирались на игру из Екатеринбурга: да, несмотря на то, что матч проходил в понедельник, желающие поддержать команду нашлись и в столице Урала.

За полчаса до матча центральные трибуны «Металлург Форума» заполнились практически полностью, болельщики с атрибутикой были готовы гнать волейболисток вперед. Правда, «Тулица», которая также приехала за победой, начала сет с рывка и держала преимущество вплоть до концовки партии. Там свердловские волейболистки сумели догнать соперниц, но собственные ошибки не позволили «Уралочке» повести. Тайм-ауты от Николая Васильевича и Михаила Васильевича Карполей (в первом матче командой руководил Михаил, в ответной игре к нему присоединился и легендарный наставник свердловской команды) не помогли свердловским волейболисткам, и «Тулица» повела в счете – 25:22.

Во второй партии «Уралочка» совершала уже гораздо меньше ошибок, что позволило хозяйкам площадки выиграть второй сет с таким же счетом (25:22) и выровнять положение. Но самое интересное было дальше. Если первая партия длилась 25 минут, а вторая – 29, то на третью и четвертую команды потратили по 34 минуты, что для волейбола довольно много. В третьем сете «Тулица» вновь лидировала с первых розыгрышей, подошла к концовке с преимуществом в четыре мяча (18:14), однако вновь удержать свой гандикап тульские волейболистки не смогли. «Уралочка» со счета 24:23 заработала шесть сетболов, но каждый раз команда Андрея Подкопаева спасала ситуацию. Лишь с седьмой попытки свердловские волейболистки забрали партию в свою пользу – 31:29. В зале «Металлург Форума» была непередаваемая атмосфера: завелись болельщики, завелись волейболистки «Уралочки», и казалось, с таким настроем хозяйки площадки сметут соперниц в четвертом сете.

Но на деле «Тулица» не сдалась и, как и в предыдущих сетах, с самого начала ушла в отрыв. Причем если в других партиях «Уралочка» не отпускала соперниц далеко, то в четвертом игровом отрезке тульские волейболистки буквально доминировали на площадке. У свердловских волейболисток не получалось практически ничего, и мыслями многие уже, наверное, настраивались на пятую партию. Но при счете 21:12 в пользу «Тулицы» «Уралочке» удалось отыграть одно очко, после чего на подачу вышла Вера Костючик. Свердловская команда стала стремительно сокращать отставание, а после эйса от Костючик и счета 21:17 тренерский штаб «Тулицы» заметно занервничал и взял тайм-аут. Николай Васильевич в паузе продолжал высказывать претензии своей команде, хотя «Уралочка» только что набрала пять очков подряд. В этом весь феномен легендарного тренера: он старается держать концентрацию волейболисток даже когда для его команды все складывается хорошо.

Вера продолжила подавать и оформила еще один эйс, а затем «Уралочка» заработала два очка на блоке и сократила отставание до минимума – 20:21. После этого возник спорный эпизод, арбитры долго не могли определиться, попал мяч в площадку или нет, даже при помощи видеопросмотра, за что судьи получили порцию критики от Николая Карполя.

Поверить в то, что эту партию можно спасти, не мог, наверное, даже самый преданный болельщик «Уралочки». Но свердловские волейболистки поймали кураж и готовы были на подвиги. «Тулица» заработала три сетбола (24:21), которые под овации трибун команда Михаила Карполя отыграла. А своим шансом «Уралочка» воспользовалась: первый же матчбол реализовала Ксения Парубец, поставившая точку в этом матче – 28:26 и 3:1 в пользу свердловской команды. Капитан «Уралочки» вновь стала самой результативной, набрав 32 очка в матче. После решающего розыгрыша волейболистки «Уралочки» бросились обниматься, радовался Михаил Карполь, врачи, другие специалисты клуба. И только Николай Васильевич оставался внешне спокоен, хотя на победной фотографии команды даже у него была радостная улыбка.

– Не описать, что мы чувствуем! Очень крутой матч, много эмоций потратили. Спасибо за поддержку! Мы в четверке сильнейших, – буквально прокричала блокирующая «Уралочки» Елизавета Фитисова после победы.

Наставник «Уралочки» Михаил Карполь после игры был сдержаннее своих подопечных.

– Сегодня был очень эмоциональный матч, играли две команды, которые показывают очень хороший волейбол. «Тулица» – открытие, действительно очень здорово действовала весь сезон. Эмоционально трудный был матч, решающий, при домашних трибунах. За счет совместной игры, за счет эмоций удалось переломить и довести дело до победы. Говорили девочкам, что нужно бороться за каждый мяч, что они и делали, – сказал Михаил Карполь.

Наставник «Тулицы» Андрей Подкопаев долгое время после матча сидел в раздумьях на тренерской скамейке. Его команда проводила лучший сезон, но в плей-офф не сумела пройти барьер первого круга. Конечно, Андрей Анатольевич был разочарован.

– Эмоциональный матч для обеих команд. В принципе могли дожимать сегодня две концовки, в первом матче. Но не хватило, видимо, сил, где-то концентрации. Конечно, обидно, что потеряли двух игроков основного состава в первой игре, сумели как-то перестроиться на действия без них. Местами получалось, местами – нет. Поздравляю «Уралочку» и желаю ей успехов в дальнейшей борьбе, – сказал Андрей Подкопаев после матча.

Тула позади. Впереди – Казань

Теперь в розыгрыше турнира остались только четыре команды. Всем полуфиналистам хватило двух матчей для того, чтобы пройти своих соперниц. Помимо «Уралочки» в квартете сильнейших оказались казанское «Динамо Ак Барс», победившее краснодарское «Динамо», калининградский «Локомотив», одолевший «Ленинградку», а также московское «Динамо», сломившее сопротивление «Протона». В прошлом сезоне эти команды также играли между собой в полуфинале чемпионата страны, но тогда полуфинальные игры проходили в одноматчевом формате. Сейчас же вновь будет серия до двух побед: «Уралочка» встретится с «Динамо Ак Барс», а «Локомотив» сыграет с московским «Динамо». Первые матчи намечены на 24 апреля и пройдут в Казани и Москве соответственно. Ответные поединки пройдут в Нижнем Тагиле и Калининграде 27 апреля. Если понадобится, то третий, решающий, матч состоится 30 апреля на площадке «Динамо Ак Барс» и московского «Динамо».