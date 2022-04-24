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24 апреля 2022, 23:05

"Уралочка-НТМК" победила на выезде "Динамо-Ак Барс" в первом матче полуфинала чемпионата России

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" с победы стартовал в полуфинальной серии Суперлиги. В Казани команда Михаила Карполя расправилась с "Динамо-Ак Барс" - 3:1.

В каждой партии на площадке была равная борьба. "Уралочка" сумела вырвать победу в первом сете (27:25), казанский клуб оказался сильнее во втором - 25:22. Во второй половине матча свердловские волейболистки меньше ошибались, действовали уверенно как в атаке, так и в защите и в итоге завершили матч в свою пользу. В третьем сете "Уралочка" победила со счетом 25:20, а в четвертом - 25:18. Самой результативной в матче стала Татьяна Кадочкина из "Динамо-Ак Барс" - 35 очков, у "Уралочки" больше всех набрала Ксения Парубец - 20 очков.

Таким образом, "Уралочка" вышла вперед в полуфинальной серии до двух побед. Ответная игра состоится в Нижнем Тагиле 27 апреля.

Областная газета Свердловской области

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