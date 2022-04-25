"Уралочка" победила "Динамо-Ак Барс" впервые с октября 2019 года. Фото: Пресс-служба "Динамо-Ак Барс"

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» с победы стартовал в полуфинальной серии чемпионата России. Команда Михаила КАРПОЛЯ в Казани разобралась с местным клубом «Динамо-Ак Барс» – 3:1. Для выхода в финал свердловским волейболисткам необходимо повторить успех уже на домашней площадке.

Казанское «Динамо-Ак Барс» представлялось для «Уралочки» одним из самых сложных соперников в плей-офф. Во-первых, казанский клуб уверенно выиграл регулярный чемпионат, потерпев в 26 матчах всего два поражения. Во-вторых, в последних двух сезонах в личных встречах у «Уралочки» не особо получалось что-то противопоставлять «Динамо-Ак Барсу»: в прошлом году казанские волейболистки дважды одержали победу в регулярном чемпионате, а затем обыграли «Уралочку» в матче за бронзовые медали, а в нынешнем сезоне «Динамо-Ак Барс» записало в свой актив еще две победы над свердловскими волейболистками.

Но при этом казанский коллектив столкнулся с проблемами в плей-офф. В четвертьфинальной серии «Динамо-Ак Барс» едва не проиграло в родных стенах восьмой команде регулярного чемпионата – краснодарскому «Динамо». Казанские волейболистки уступали по ходу встречи, но все же вырвали победу – 3:2. Плюс у «Динамо-Ак Барса» отсутствовала не до конца восстановившаяся от травмы диагональная Саманта Фабрис, от которой много зависит в игре казанского коллектива: на матч с «Уралочкой» хорватская волейболистка была заявлена, но так и не появилась на площадке.

«Уралочка» же подошла к полуфиналу в полном составе и с боевым настроем. Капитан «Уралочки» Ксения Парубец перед противостоянием заявила, что они намерены приложить все силы, чтобы выйти в финал, и первый шаг на пути к цели команда Михаила Карполя сделала. В Казани «Уралочка» действовала дисциплинированно, практически исключила собственные ошибки, и, что немаловажно, очень слаженно играла в защите. Свердловские волейболистки боролись за каждый розыгрыш, спасали уже, казалось, безнадежные мячи и постоянно были сконцентрированы. В атаке у «Уралочки» на ведущих ролях были Ксения Парубец и Айлама Сесе, набравшие 22 и 18 очков соответственно, но при этом и Елизавета Котова с Елизаветой Фитисовой часто принимали участие в атаках своей команды, а также здорово действовали на блоке. У «Динамо-Ак Барса» игра шла через одного игрока – Татьяну Кадочкину. 19-летняя диагональная атаковала из всех зон и позиций, связующая практически всегда играла только на Татьяну, которая в итоге набрала 35 очков и стала самой результативной в матче. У мексиканки Саманты Брисио, на которую также рассчитывали казанские болельщики, игра не особо получалась, она совершала довольно много ошибок и реализовала лишь 30 процентов своих атак.

В первых двух партиях на площадке завязалась очень упорная борьба, «Уралочка» оставила за собой стартовый сет, который продлился 30 минут и завершился со счетом 27:25. Во втором сете сильнее оказалось уже казанское «Динамо-Ак Барс» – 25:20, а 13 очков в этом игровом отрезке на свой счет записала Татьяна Кадочкина. Но в третьей и четвертой партиях «Уралочка» приспособилась к атакам лидера казанской команды, играла уверенно в решающих моментах и сумела увезти из Казани очень важную победу – 25:20, 25:18 и 3:1 в пользу команды Михаила Карполя.

Для выхода в финал, где «Уралочка» не играла с сезона 2015/2016, свердловским волейболисткам необходимо повторить успех в ответной встрече. Она состоится 27 апреля в Нижнем Тагиле. Если же победу одержит «Динамо-Ак Барс», то командам предстоит провести решающий матч в Казани 30 апреля.