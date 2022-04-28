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Спорт / Волейбол
28 апреля 2022, 10:53

"Уралочка" сыграет в финале чемпионата России с калининградским "Локомотивом"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

Определился соперник "Уралочки-НТМК" по финалу чемпионата России. Команда Михаила Карполя встретится с действующим победителем турнира — калининградским "Локомотивом".

Свердловские волейболистки вчера уверенно обыграли казанское "Динамо-Ак Барс" в Нижнем Тагиле и пробились в финал впервые с сезона 2015-2016. Калининградская команда расправилась с московским "Динамо" в полуфинальной серии. В Москве калининградские волейболистки проигрывали по сетам 0:2, но вытащили игру — 3:2. А на домашней площадке "Локомотив" одержал победу со счётом 3:1.

Финальная серия, в отличие от полуфинальной, будет проходить до трех побед. "Локомотив" занял в регулярном чемпионате более высокое место, чем "Уралочка", поэтому начнёт серию дома. 3 и 4 мая команды встретятся в Калининграде, 8 и, если понадобится, 9 мая проведут игры в Нижнем Тагиле. Если после четырёх матчей будет ничья, то решающий поединок состоится 12 мая.

Областная газета Свердловской области

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