Победное эмоциональное фото свердловской команды Фото:

Волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» пробился в финал чемпионата России по волейболу. Команда Михаила КАРПОЛЯ во второй раз обыграла один из сильнейших клубов страны – казанское «Динамо-Ак Барс» – и завершила полуфинальное противостояние в свою пользу. Свердловские волейболистки не играли в финале чемпионата страны с сезона 2015–2016.

Нынешний сезон складывался для «Уралочки» непросто. Потеря основной либеро Кристины Курносовой, карантин по коронавирусу, большое количество матчей с учетом выступления в Кубке Европейской конфедерации волейбола. Но к плей-офф, к самым важным матчам, Николай Васильевич Карполь вывел команду на пик формы. Особенно это «Уралочка» продемонстрировала в противостоянии с «Динамо-Ак Барсом». На бумаге казанский коллектив был фаворитом: пять последних очных встреч оставались за «Динамо», плюс подопечные Ришата Гилязутдинова выиграли регулярный чемпионат и наверняка видели себя в финале, учитывая, что в полуфинальной серии удалось избежать встреч с «Локомотивом» и московским «Динамо». «Уралочку» же это не смущало, и первый матч серии тому подтверждение. В Казани свердловские волейболистки продемонстрировали практически безупречную, безошибочную игру и за счет командной игры сумели повести в этой серии.

Ответная игра проходила в Нижнем Тагиле, и за десять минут до начала матча на трибунах почти не было свободных мест. Плюс, конечно, стоит отметить «десант» болельщиков из «Сималенда», которые заняли целый сектор и с помощью барабанов, атрибутики и кричалок создали в зале непередаваемую атмосферу. При такой поддержке «Уралочка» просто не могла проиграть, особенно когда на кону был долгожданный финал. Показалось, что психологически свердловские волейболистки выиграли еще до матча. Горящие глаза, настрой бороться за каждый мяч и стоять друг за друга горой – все это было у «Уралочки». И не было у «Динамо-Ак Барса». В первых двух сетах свердловские волейболистки не просто владели преимуществом, а полностью доминировали на площадке. Атаки с разных позиций от Ксении Парубец и Айламы Сесе, мастер-класс по игре на блоке от Елизаветы Фитисовой и Елизаветы Котовой, фантастическая игра в защите Полины Трухиной и Екатерины Карполь.

Про Айламу Сесе хочется сказать отдельно. Кубинка перешла в «Уралочку» перед прошлым сезоном, но играла недолго: в сентябре 2020 года она получила травму плеча и больше так и не появлялась на площадке. По ходу нынешнего сезона Айлама была в заявке практически на каждый матч, но игровое время стала получать только во второй половине чемпионата. И теперь понятно, почему практически два сезона «Уралочка» занималась восстановлением кубинки и берегла ее. Айлама стала настоящим тайным оружием «Уралочки», с ее атаками не смогли справиться ни «Тулица», ни «Динамо-Ак Барс». В четырех матчах плей-офф кубинка набрала 59 очков (больше в команде только у Ксении Парубец) и стала настоящим кошмаром для соперниц.

25:17 и 25:14 – счет в первых двух партиях наглядно отражает, насколько «Уралочка» превосходила своих соперниц. И ведь напротив был никакой не аутсайдер лиги, а команда с одним из самых сильных составов, с игроками сборной России и сильными легионерами. Но совершенно ничего не получалось у «Динамо-Ак Барса». Не помогла вернувшаяся в строй Саманта Фабрис, справились волейболистки «Уралочки» с атаками Татьяны Кадочкиной, которую не могли удержать в первом матче. И третий сет мог закончиться с таким же разгромным счетом, свердловские волейболистки вели 17:7, но в концовке подпустили соперниц слишком близко. Тайм-ауты от Николая Васильевича встряхнули команду, и шикарным тройным блоком «Уралочка» поставила жирную точку – 25:22 и 3:0. А дальше – как во сне. Радость, ликование, фото с болельщиками, которые так поддерживали команду. На мгновение «Металлург Форум» превратился в место с самыми счастливыми людьми.

Комментарии После матча «Областная газета» пообщалась с капитаном «Уралочки» Ксенией ПАРУБЕЦ и главным тренером команды Михаилом КАРПОЛЕМ. – Ксения, «Уралочка» провела фантастический матч… – Эмоции меня переполняют. Мы наконец-то в финале! Была такая поддержка в зале – я никогда еще такого в Нижнем Тагиле не видела. Спасибо всем, кто пришел на матч. – Команда играла практически без ошибок. Как удалось так настроиться? – На самом деле, я очень сильно переживала до матча. Понимала, насколько важная игра предстоит и что на кону. Но как только мы вышли на площадку, волнение исчезло. Думаю, что и вся команда была настроена подобным образом, поэтому удалось показать отличную игру. – Михаил, поздравляем с победой. Понравилась игра в исполнении вашей команды? – Если честно, то давно ничего такого не было. Был какой-то сумасшедший настрой на игру, практически не совершали ошибок, выполняли все установки тренерского штаба. Девочки большие молодцы. Наверное, это лучшая игра команды за последние пять лет. – Тот факт, что «Уралочка» не выходила в финал долгое время и не побеждала в чемпионате, давит на волейболисток? – Конечно, осознание того, что мы давно не играли в финале, не может не давить психологически на девочек. Я думаю, как раз это сказалось в концовке третьей партии, когда мы вели с большим преимуществом, но сумели подпустить «Динамо-Ак Барс» почти вплотную. Надеюсь, что в финале сумеем избежать таких ситуаций. Кто в соперниках? В финале «Уралочка» встретится с действующим чемпионом Суперлиги – калининградским «Локомотивом». Железнодорожники дважды одолели московское «Динамо» и во второй раз подряд вышли в финал чемпионата. Вообще, калининградская команда – самый молодой клуб Суперлиги. «Локомотив» был создан в 2018 году и сразу же начал выступать в Суперлиге. В дебютном сезоне железнодорожники завоевали серебряные награды турнира, через год заняли третье место, а в прошлом сезоне выиграли чемпионат России. За это время «Уралочка» и «Локомотив» провели десять очных встреч: две победы на счету свердловских волейболисток, и восемь – у команды из Калининграда. Финальная серия, в отличие от четвертьфинальной и полуфинальной, будет проходить в формате до трех побед. «Локомотив» занял в регулярном чемпионате место выше, чем «Уралочка», поэтому он и начнет серию дома. 3 и 4 мая состоятся две первые игры противостояния в Калининграде. А 8-го и, если понадобится, 9 мая клубы сойдутся в Нижнем Тагиле. Если после четырех матчей будет ничья, то 12 мая в Калининграде состоится решающий пятый поединок.