Темы дня

Спорт / Волейбол
4 мая 2022, 00:19

"Уралочка" выиграла первый матч финала чемпионата России у "Локомотива"

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка" выиграл первый матч финальной серии чемпионата России. Команда Михаила Карполя обыграла в Нижнем Тагиле местный "Локомотив" - 3:0.

Первые два сета прошли по схожему сценарию. Хозяйки вели по ходу партий в три очка, но "Уралочка" проявляла характер и возвращалась в игру. В концовках сетов Айлама Сесе и Ксения Парубец позволили свердловской команде повести со счетом 2:0 - 26:24 и 26:24. Третья партия получилась еще более упорной, но "Уралочка" вновь в концовке вырвала победу. Айлама Сесе и Ксения Парубец также завершили партию и матч в пользу своей команды - 28:26.

Самой результативной в матче стала диагональная "Локомотива" Ирина Воронкова - 23 очка. У Айламы Сесе 20 очков, у Ксении Парубец - 15.

Напомним, что финальная серия продлится до трех побед. Второй матч состоится 4 мая в Калининграде.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2022, 00:39 / Спорт
Екатеринбургский «Уралмаш» – чемпион баскетбольной Суперлиги-1
04.05.2022, 00:19 / Спорт
"Уралочка" выиграла первый матч финала чемпионата России у "Локомотива"
03.05.2022, 17:51 / Общество
Кабмин РФ выделит 97 млн рублей на закупку мобильных офисов для оказания юридической помощи
03.05.2022, 17:11 / Общество
Свердловские власти отремонтируют дороги на двух популярных турмаршрутах
03.05.2022, 16:06 / Экономика
Владимир Путин подписал новый указ об ответных мерах на санкции