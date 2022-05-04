"Уралочка" выиграла первый матч финала чемпионата России у "Локомотива"

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Волейбольный клуб "Уралочка" выиграл первый матч финальной серии чемпионата России. Команда Михаила Карполя обыграла в Нижнем Тагиле местный "Локомотив" - 3:0.

Первые два сета прошли по схожему сценарию. Хозяйки вели по ходу партий в три очка, но "Уралочка" проявляла характер и возвращалась в игру. В концовках сетов Айлама Сесе и Ксения Парубец позволили свердловской команде повести со счетом 2:0 - 26:24 и 26:24. Третья партия получилась еще более упорной, но "Уралочка" вновь в концовке вырвала победу. Айлама Сесе и Ксения Парубец также завершили партию и матч в пользу своей команды - 28:26.

Самой результативной в матче стала диагональная "Локомотива" Ирина Воронкова - 23 очка. У Айламы Сесе 20 очков, у Ксении Парубец - 15.

Напомним, что финальная серия продлится до трех побед. Второй матч состоится 4 мая в Калининграде.