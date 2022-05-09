"Уралочка" вырвала победу у "Локомотива" в четвертом матче финала чемпионата России

Фото: пресс-служба волейбольной команды "Уралочка-НТМК"

"Уралочка-НТМК" сравняла счет в финальной серии чемпионата России. В четвертой игре команда Михаила Карполя обыграла "Локомотив" — 3:2.

Перед четвертой игрой калининградские волейболистки вели в серии со счетом 2:1. Поэтому отступать "Уралочке" было некуда. Четвертый матч получился фантастическим по накалу. В первом и третьем сетах "Уралочка" одержала победы, вела в четвертом в пять мячей, но, как и днем ранее, "Локомотив" сумел вернуться в игру и перевести дело на тай-брейк. В пятой партии "Локомотив" вел в три мяча, имел два матчбола, но "Уралочка" проявила настоящий характер и вытащила матч — 18:16 и 3:2.

Таким образом, серия перемещается в Калининград при счете 2:2. 12 мая состоится пятый решающий матч.