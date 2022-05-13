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13 мая 2022, 00:32

"Уралочка" уступила "Локомотиву" в пятом матче финала чемпионата России и завоевала серебряные медали турнира

Фото: Пресс-служба "Локомотива"

Фото: Пресс-служба "Локомотива"

Волейбольный клуб "Уралочка" не сумел выиграть главный трофей в женском российском волейболе. В пятом матче финальной серии команда Михаила Карполя уступила калининградскому "Локомотиву" (2:3) и завоевала серебряные медали турнира.

В первых двух сетах "Локомотив" действовал увереннее, свердловские волейболистки допускали много ошибок, что позволило хозяйкам забрать две партии - 25:21 и 25:20. Однако затем "Уралочка" сумела переломить ход игры, в сложнейшей концовке победила в третьем сете (28:26), а затем выиграла и четвертую партию (25:20), переведя дело на тай-брейк.

Но в решающей партии "Локомотив" действовал практически без ошибок, наращивал свое преимущество и сумел завершить матч в свою пользу. 15:7 и 3:2 - "Локомотив" во второй раз подряд выиграл чемпионат России, а "Уралочка" впервые с 2016 года завоевала серебряные медали турнира.

Областная газета Свердловской области

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