"Уралочка" вернулась в Екатеринбург с серебряными медалями чемпионата России

Фото: Алексей Кунилов

Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" вернулся домой после заключительного матча чемпионата России. В пятой игре команда Михаила Карполя уступила в упорной борьбе "Локомотиву" (2:3) и заняла второе место по итогам сезона.

Несмотря на раннее прибытие, в аэропорту команду встречали болельщики и журналисты. Девушки отметили, что, несмотря на то, что не удалось победить в финале, серебряные медали в таком сложном сезоне - хороший результат.

Напомним, что "Уралочка" не выходила в финал чемпионата России с сезона 2015/2016. В этом году в противостоянии за главный трофей свердловские волейболистки встречались с действующим чемпионом страны - "Локомотивом". Команды обменялись победами в Калининграде, затем - в Нижнем Тагиле. Решающая игра проходила в Калининграде и завершилась в пользу "Локомотива".