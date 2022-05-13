"Почему опять ловишь эту обезьяну?": высказывание тренера "Локомотива" в матче с "Уралочкой" обернулось скандалом

Андрей Воронков. Фото: Пресс-служба "Уралочки-НТМК"

В финальном поединке чемпионата России по волейболу среди женских команд между "Уралочкой" и "Локомотивом" произошел скандал. Всему виной высказывание главного тренера железнодорожников Андрея Воронкова.

По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?".

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики "Уралочки" в социальных сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер "Локомотива" послал в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе. Именно с кубинкой в третьем сете не могли справиться калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. Такой же позиции придерживается и клуб, опубликовавший видео эпизода в своих социальных сетях и заявивший о том, что наставник "Локомотива" должен принести публичные извинения.

Напомним, "Уралочка" завоевала серебряные медали чемпионата России впервые с сезона 2015/2016. Сегодня утром команда вернулась в Екатеринбург, где ее встретили болельщики.