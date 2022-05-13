Проиграли с блеском

"Уралочка-НТМК" с серебряными медалями чемпионата России и подарками от болельщиков. Фото: Алексей Кунилов

«Уралочка-НТМК» завоевала серебряные медали чемпионата России по волейболу впервые с сезона 2015/2016. Команда Николая Васильевича и Михаила КАРПОЛЕЙ в упорной финальной серии уступила калининградскому «Локомотиву» в пятом матче. Но, несмотря на то, что «Уралочке» не удалось увезти заветный трофей в Екатеринбург, команда провела лучший сезон за последние годы и влюбила в себя болельщиков по всей стране.

Назло букмекерам

«Уралочка» не была фаворитом в этом плей-офф и среди экспертов не рассматривалась в качестве финалиста. Высоко котировалось казанское «Динамо-Ак Барс», выигравшее регулярный чемпионат, в котором потерпело всего лишь два поражения в 26 матчах, а также прошлогодние финалисты турнира – московское «Динамо» и калининградский «Локомотив». «Уралочка» же в играх с первой четверкой (к вышеперечисленным командам прибавляем «Тулицу», финишировавшую на четвертом месте) выглядела не лучшим образом, выиграв всего один матч из восьми.

Да и состав свердловской команды, в отличие от конкурентов, не выглядел на бумаге чемпионским. Тягаться бюджетами с тем же «Локомотивом» сложно. Для полноты картины: перед плей-офф калининградскую команду покинула польская диагональная Мальвина Смаржек. Но «Локомотив» недолго горевал и подписал контракт с опытной Яной Щербань, выступавшей в этом сезоне в чемпионате Италии. Ее команда не вышла в плей-офф, поэтому Щербань присоединилась к «Локомотиву» и с легкостью заменила Смаржек. В то же время осенью «Уралочка» потеряла своего основного либеро – Кристину Курносову, которая получила разрыв крестообразной связки. На ее замену в основную команду пришла Полина Трухина из «Уралочки-2» и отыграла практически весь сезон, дойдя с командой до финала, хотя до этого никогда не выступала на подобном уровне. Вот и вся разница в подходах. Да и особого опыта игры в решающих матчах у игроков «Уралочки» не было. Только Ксения Парубец и Екатерина Карполь играли в финале чемпионата России в сезоне 2015/2016, для всех остальных это был новый опыт.

Но при всем этом «Уралочка» в плей-офф была совершенно другой командой. Казалось, что все волейболистки без исключения вышли на свой пик именно к решающим матчам. Фирменные атаки первым темпом от Елизаветы Котовой и Елизаветы Фитисовой, фантастическое чтение игры от связующей Алены Кондрашовой, которая еще недавно играла в Высшей лиге «А», непроходимая защита от Екатерины Карполь, Полины Трухиной и Веры Костючик, ну, и, конечно, огневая мощь от Ксении Парубец, Айламы Сесе Монтальво и Ксении Смирновой: все это превратило «Уралочку» в команду, которую стали поддерживать даже за пределами Свердловской области. «Уралочка» играла комбинационно, разнообразно, с огнем в глазах. Отдельный момент во всем этом – тренерский дуэт Николая Васильевича и Михаила Карполей, которые и подготовили команду к решающим матчам. Тайм-ауты в исполнении Николая Васильевича и его наставления в фирменном стиле в 84 года – отдельный вид искусства.

Ксению Смирнову в аэропорту встречал ее любимый питомец. Фото: Алексей Кунилов

Айлама – козырь

В 1/4 финала «Уралочка» без особых проблем прошла на тот момент главную сенсацию сезона – «Тулицу». Команда из Тулы заняла по итогам регулярного чемпионата четвертое место, дважды обыграв «Уралочку». Но в плей-офф уже свердловские волейболистки доминировали на площадке и в двух встречах отдали всего один сет – 3:0 и 3:1.

В полуфинале «Уралочке» предстояло встретиться с одной из самых богатых команд чемпионата, а также победителем регулярного этапа – казанским «Динамо-Ак Барс». Естественно, фаворитом был казанский коллектив, но уже в первой игре стало ясно, что «Уралочка» мчит к своему первому финалу за шесть лет. В Казани свердловские волейболистки одолели соперниц в борьбе со счетом 3:1, а вот в ответном матче в Нижнем Тагиле был полный разгром. Первые две партии завершились со счетом 25:14 и 25:17, а в третьей «Уралочка» оформила выход в финал – 3:0.

Стоит отметить роль Айламы Сесе в итоговом результате «Уралочки». Кубинка восстанавливалась после травмы весь прошлый сезон и половину регулярного чемпионата нынешнего сезона. Лишь ближе к плей-офф тренерский штаб стал выпускать кубинку на площадку, а полноценно в стартовом составе Айлама заиграла уже перед решающими играми и поставила своих соперниц в тупик. Если все привыкли, что нужно быть готовым к атакам Ксении Парубец из любых зон, к быстрым забеганиям Фитисовой и Котовой, то вот к мощи кубинки ни «Тулица», ни «Динамо-Ак Барс» оказались не готовы. Айлама добавила разнообразия в атаки «Уралочки», ее подключения немного разгрузили Ксению Парубец, а соперницы просто не понимали, как останавливать кубинку: порой она пробивала сверху над блоком – настолько высокий прыжок у Сесе.

Фото: Алексей Кунилов

Этот финал войдет в историю

Финальная серия «Уралочки» и «Локомотива» получилась сказочной. Многие отмечают, что давно не видели такой борьбы в женском чемпионате и что эта серия затмила мужской «Финал шести». Действительно, здесь было все: яркая игра, полные трибуны, слезы радости и разочарования. К решающей встрече команды подошли при счете 2:2, и судьба трофея решалась в Калининграде.

«Локомотив» по-хозяйски играл в первых двух сетах, практически не ошибался и закономерно одержал в них победу – 25:20 и 25:21. Железнодорожникам оставалось выиграть один сет до чемпионства, и в третьей партии «Локомотив» даже имел матчбол. Но «Уралочка» в очередной раз (уже можно сбиться со счету в какой) продемонстрировала характер и вернулась в игру, которая уже была практически проиграна. 28:26 и 25:20 – свердловские волейболистки сравняли счет в этом матче, и победитель турнира определялся в золотом тай-брейке.

Да, на решающую партию чемпионата не хватило сил, уверенности и, наверное, в первую очередь опыта. «Локомотив» все же дожал «Уралочку» и завоевал второй трофей подряд, а свердловчанки довольствовались серебряными наградами. Но наши волейболистки совершили практически невозможное, отправив грозный казанский коллектив в матч за третье место, навязали упорную борьбу действующему чемпиону, в которой «Локомотив» не смотрелся выигрышнее. «Уралочка» играла интереснее, ярче, но собственные ошибки в решающих моментах не позволили увезти кубок в Екатеринбург. Несмотря на это, российские гранды волейбола увидели в лице свердловского коллектива мощного соперника, и нет сомнений, что в следующем сезоне эти девушки, уже набравшиеся опыта в таком затяжном плей-офф, будут нацелены на одно – на чемпионство. А пока, вернувшись домой, они радуются своим серебряным медалям, которые для них с отливом золота.

Интервью Фото: Алексей Кунилов После возвращения в Екатеринбург капитан «Уралочки-НТМК» Ксения ПАРУБЕЦ ответила на вопросы «Областной газеты». – Этот трудный, тяжелый сезон позади. Какие сейчас испытываете эмоции? – Сейчас уже эмоции позитивные. После матча мы уже поплакали о том, что так обидно уступили (смеется), но для нас второе место – маленькая победа. Всегда хочется стремиться к первому месту, но нам немного не хватило. Этот сезон был для нас самым долгим за последние несколько лет, очень тяжелая финальная серия. Я думаю, что она войдет в историю: я еще не видела таких финальных серий из пяти матчей. – В заключительной игре в первых двух партиях «Уралочка» совершала много собственных ошибок. Это связано с волнением, с тем, что на кону был трофей? – Да я бы сказала, что мы по ходу всего матча довольного много ошибались, даже в тех партиях, где мы выигрывали. И мы, и «Локомотив» устали, отсюда и такое количество ошибок со стороны обеих команд. Видимо, мы устали чуть больше. – Отыгрались в решающем матче с 0:2 по партиям. Что говорили друг другу, что говорил тренерский штаб? – Чего только там не было сказано. Пусть это останется между нами. Но мы сумели вернуться в игру, что, конечно, можно занести себе в копилку. – Какие сейчас дальнейшие планы? – Думаю, что нас Николай Васильевич соберет в ближайшие дни, у нас пройдет встреча, на которой мы подведем итоги прошедшего сезона. Ну, а потом – долгожданный отпуск.

Для большинства игроков "Уралочки" это был первый финал чемпионата России в карьере. Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

«Это международный скандал» Между «Уралочкой» и «Локомотивом» произошел скандал. Всему виной – высказывание главного тренера железнодорожников Андрея ВОРОНКОВА. По ходу третьего сета, в котором «Локомотив» уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики «Уралочки» в социальных сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер «Локомотива» послал в адрес темнокожей кубинки «Уралочки» Айламы Сесе. Именно с кубинкой в третьем сете не могли справиться калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. Такой же позиции придерживается и клуб, опубликовавший видео эпизода в своих социальных сетях и заявивший о том, что наставник «Локомотива» должен принести публичные извинения. Генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК», олимпийская чемпионка Валентина ОГИЕНКО: «Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать. [… ] Андрей Воронков должен официально извиниться перед Айламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну». Представитель «Уралочки-НТМК» Константин ПАНОВ: «Очевидно, что публичные люди, которые в прямом эфире работают, должны нести ответственность за то, что говорят. Это происходило в тайм-аут. Они всегда снимаются и транслируются в эфир. Это ни для кого не тайна». Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр ЯРЕМЕНКО: «В настоящий момент мы ждем позицию со стороны клубов, спортсменов и тренера. Безусловно, данный инцидент будет рассмотрен на дисциплинарной комиссии ВФВ в ближайшее время». Генеральный директор клуба «Локомотив» Александр КОСЫРЬКОВ: «Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв вообще не слышал. Вообще не видел этот момент. Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Матч пока пересматривать не собираюсь. Мне сейчас не до этого немного».