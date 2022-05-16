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16 мая 2022, 13:25

Скандал как повод для развода

Аилама Сесе Монталво

Фото: пресс-служба волейбольного клуба

Кубинская волейболистка Аилама Сесе Монталво покинет "Уралочку-НТМК". В российском клубе она выступала с 2019 года.

Об уходе нападающей "Областной газете" подтвердили в пресс-службе клуба.

Напомним, на прошлой неделе "Уралочка-НТМК" уступила калининградскому "Локомотиву" в решающем матче финальной серии плей-офф. По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Фраза попала в прямой эфир.

Спустя пару дней кубинская нападающая прокомментировала высказывание тренера "Локомотива". Она заявила, что гордится своим цветом кожи и не собирается выплескивать негатив обратно.

Областная газета Свердловской области

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