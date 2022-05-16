Ксения Парубец переходит из "Уралочки" в калининградский "Локомотив"

Ксения Парубец дебютировала за "Уралочку" еще в 2012 году. Фото: Александр Зайцев

Капитан волейбольной "Уралочки" Ксения Парубец покидает клуб и продолжит карьеру в калининградском "Локомотиве". Именно с этим клубом свердловская команда играла в финале Суперлиги.

"Состав нашей команды в новом сезоне пополнит доигровщица Ксения Парубец — одна из сильнейших российских волейболисток", — говорится в сообщении калининградского клуба.

27-летняя Ксения Парубец — воспитанница "Уралочки". С 2008 года выступала за фарм-команду, в ноябре 2012 года дебютировала за основную команду в Суперлиге. С "Уралочкой" Ксения становилась двукратным серебряным призером чемпионата России по волейболу. В 2015 году волейболистка дебютировала в национальной сборной России, став в ее составе чемпионкой Европы.