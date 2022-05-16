Дисциплинарная комиссия ВФВ 19 мая рассмотрит инцидент с оскорблением кубинской волейболистки

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов также направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой изучить инцидент со спортсменкой клуба "Уралочка". Фото: Instagram волейболистки

В четверг, 19 мая, состоится заседание дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола, где будет рассмотрен случай оскорбления тренером калининградского "Локомотива" Андреем Воронковым кубинской волейболистки Айламы Монталво. Депутат Госдумы РФ Максим Иванов также направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой изучить инцидент со спортсменкой клуба "Уралочка".

Напомним, финальный матч чемпионата России по волейболу среди женских команд между "Уралочкой-НТМК" и "Локомотивом" состоялся 12 мая. По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?".

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики "Уралочки" в социальных сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер "Локомотива" послал в адрес кубинки "Уралочки" Айламы Монталво. 14 мая спортсменка прокомментировала высказывание тренера, а 16 мая стало известно, что Айлама Монталво покидает "Уралочку".

Максим Иванов в своем telegram-канале опубликовал фотографии письма, которое он отправил на адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова, с просьбой расследовать инцидент.

"За выходные дни он [Андрей Воронков] так и не нашел в себе мужества извиниться за свой расистский поступок, когда неприемлемо назвал одну из волейболисток "Уралочки" кубинку Айламу Монталво. Как и обещал, перевожу вопрос в юридическую плоскость", — пишет депутат.

О результатах запроса он обещал, что сообщит позже.

Как сообщается на сайте ВФВ, заседание дисциплинарной комиссии состоится 19 мая в 14:30 по московскому времени.