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Спорт / Волейбол
17 мая 2022, 09:53

Олег Матыцин призвал наказать тренера "Локомотива", назвавшего волейболистку "обезьяной"

Олег Матыцин

Олег Матыцин назвал оскорбительными высказывания главного тренера женского волейбольного клуба "Локомотив". Фото: Галина Соловьева

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал инцидент с оскорблением кубинской волейболистки, игравшей за "Уралочку" в финальном матче чемпионата России. По его мнению, в отношении тренера команды-соперника должны быть приняты дисциплинарные меры.

"Главный тренер калининградского "Локомотива" Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. <...> Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера "Локомотива", — передает слова Олега Матыцина пресс-служба министерства.

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия ВФВ рассмотрит данный инцидент 19 мая.

Напомним, на прошлой неделе "Уралочка-НТМК" уступила калининградскому "Локомотиву" в решающем матче финальной серии плей-офф. По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?".

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. 14 мая спортсменка прокомментировала высказывание тренера, а 16 мая стало известно, что Аилама Монталво покидает "Уралочку".

Областная газета Свердловской области

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