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19 мая 2022, 20:02

Тренера Андрея Воронкова, оскорбившего игрока "Уралочки" Айламу Монталво, могут дисквалифицировать на два года

Андрей Воронков (в центре) так и не извинился за свои слова

Андрей Воронков (в центре) так и не извинился за свои слова. Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) 19 мая вынесла решение в отношении Андрея Воронкова. Главный тренер женского волейбольного клуба "Локомотив" из Калининграда в перерыве финального матча против свердловской "Уралочки-НТМК" оскорбил игрока Айламу Монталво

По ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Главный тренер "Локомотива" послал эту фразу в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе Монталво.

Так, дисциплинарная комиссия ВФВ, проанализировав видеозаписи игры, выслушав мнения сторон, независимых экспертов, постановила (приводим решение полностью):

"Признать Воронкова А.Г. виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча Чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде. Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до 2х лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ.

Несмотря на очевидность ситуации, ВК "Локомотив" (Калининградская область) и персонально А.Г. Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес ВК "Уралочка-НТМК" и лично перед игроком Айламой Монталво. Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера".

Исполком ВФВ состоится 31 мая 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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