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Спорт / Волейбол
20 мая 2022, 15:25

Калининградский "Локомотив" извинился перед "Уралочкой" и Айламой Сесе за высказывание Андрея Воронкова

Фото: пресс-служба "Локомотива"

Фото: пресс-служба "Локомотива"

Волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда принес извинения перед "Уралочкой" и волейболисткой свердловской команды Айламой Сесе за высказывание своего главного тренера Андрея Воронкова. Об этом калининградский коллектив написал в своих социальных сетях. Приводим заявление "Локомотива" полностью.

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам.

Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии.

Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Особо подчеркиваем, что мы благодарны ВК "Уралочка-НТМК" и его руководству за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона.

Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК "Уралочка-НТМК", прекрасной волейболистке этой команды Айламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта", - говорится в заявлении.

Напомним, что в пятом матче финальной серии между "Локомотивом" и "Уралочкой" во время тайм-аута Андрей Воронков отвел в сторону свою блокирующую Валерию Зайцеву и произнес фразу: "Ты почему опять ловишь эту обезьяну?". Фраза попала в телеэфир, и болельщики "Уралочки" были возмущены и посчитали, что фраза была направлена в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе. Ситуация вызвала общественный резонанс, вчера на заседании дисциплинарной комиссии ВФВ Андрей Воронков был признан виновным, и комиссия призвала исполком федерации дисквалифицировать специалиста на два года. Итоговое решение будет вынесено 30 мая. Отметим, что сам Андрей Воронков до сих пор не принес извинения волейболистке "Уралочки".

Областная газета Свердловской области

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