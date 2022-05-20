Калининградский "Локомотив" извинился перед "Уралочкой" и Айламой Сесе за высказывание Андрея Воронкова

Фото: пресс-служба "Локомотива"

Волейбольный клуб "Локомотив" из Калининграда принес извинения перед "Уралочкой" и волейболисткой свердловской команды Айламой Сесе за высказывание своего главного тренера Андрея Воронкова. Об этом калининградский коллектив написал в своих социальных сетях. Приводим заявление "Локомотива" полностью.

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам.

Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии.

Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Особо подчеркиваем, что мы благодарны ВК "Уралочка-НТМК" и его руководству за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона.

Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК "Уралочка-НТМК", прекрасной волейболистке этой команды Айламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта", - говорится в заявлении.

Напомним, что в пятом матче финальной серии между "Локомотивом" и "Уралочкой" во время тайм-аута Андрей Воронков отвел в сторону свою блокирующую Валерию Зайцеву и произнес фразу: "Ты почему опять ловишь эту обезьяну?". Фраза попала в телеэфир, и болельщики "Уралочки" были возмущены и посчитали, что фраза была направлена в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе. Ситуация вызвала общественный резонанс, вчера на заседании дисциплинарной комиссии ВФВ Андрей Воронков был признан виновным, и комиссия призвала исполком федерации дисквалифицировать специалиста на два года. Итоговое решение будет вынесено 30 мая. Отметим, что сам Андрей Воронков до сих пор не принес извинения волейболистке "Уралочки".