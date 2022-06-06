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6 июня 2022, 19:05

Скончался легендарный тренер «Уралочки»

Фото: Владимир Васильев

Фото: Владимир Васильев

В Новочеркасске (Ростовская область) на 94-м году жизни скончался екатеринбургский тренер Юрий ФИЛИМОНОВ, который был первым наставником огромного числа знаменитых волейболисток.

Юрий Николаевич Филимонов родился в 1929 году в Кировской области. Во время Великой Отечественной войны попал на Урал, где начал работать на Свердловской железной дороге.

Хотел стать летчиком, окончил училище и какое-то время служил в истребительном полку. Но возникли проблемы со здоровьем: от полетных перегрузок он начал терять зрение.

Филимонов демобилизовался и вернулся в Свердловск. Окончив техникум, стал учителем физкультуры в школе № 85 и создал там волейбольную команду, которая уверенно выиграла первенство города. На этом турнире его и приметил Николай Карполь, только-только возглавивший «Уралочку»…

Филимонов готовил молодых игроков для великого клуба более 40 лет. Число его воспитанниц, игравших потом в командах мастеров, насчитывает не одну сотню. Самые знаменитые из них – олимпийские чемпионки Елена Ахаминова и Наталья Разумова, серебряные призеры Игр Евгения Артамонова, Татьяна Грачева, Наталья Морозова, Елизавета Тищенко и Елена Василевская.

Карполь неоднократно предлагал Филимонову место второго тренера в главной команде, но Юрий Николаевич неизменно отказывался.

Тренировать он перестал только в 2010 году. Ему тогда было за 80, и здоровье уже не позволяло находиться в зале с утра до вечера.

Последние годы жизни он по медицинским показаниям провел на юге России. Но на Урале он – пусть незримо – продолжал присутствовать (и будет присутствовать дальше): в Екатеринбурге с 2006 года ежегодно проводится кубок Ю. Филимонова среди девочек 14–15 лет.

Областная газета Свердловской области

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