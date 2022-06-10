В Екатеринбурге возрождают Кубок Ельцина

Матчи Кубка Ельцина проходили на аренах двух городов – Екатеринбурга (на снимке) и Нижнего Тагила. Фото: Владимир Мартьянов

В апреле генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр ЯРЕМЕНКО заявил, что в связи с отстранением отечественных команд от участия в международных соревнованиях федерация рассматривает возможность возрождения ряда турниров с большой историей, и в частности – Кубка Бориса Ельцина, который проводился в Екатеринбурге на протяжении 17 лет. Генеральный директор ВК «Уралочка» Валентина ОГИЕНКО рассказала «ОГ» о том, как идет реализация этой идеи.

– Наш клуб, который участвовал в организации Кубка Ельцина с самого первого розыгрыша, уже приступил к работе над возобновлением соревнований. Однако с проведением турнира конкретно в этом году есть одна проблема, и ее решение зависит не от нас.

– Что именно вы имеете в виду?

– Вы же понимаете, что в турнире с таким названием, как Кубок первого Президента России, должны играть только топовые сборные, а не каждая из них в нынешней ситуации сможет приехать в Россию.

– Санкции против России не поддержали такие государства, как Китай, Куба, Сербия, Турция, Таиланд. У этих стран сильные женские сборные…

– Тут вопрос не только в политике, но и в том, есть ли в календаре этих команд «окна» для приезда на Урал. Мы сделали запросы в волейбольные федерации ряда стран, ждем ответы. Надеемся, что мы найдем устраивающий всех вариант.

– Если это случится, когда может пройти турнир?

– Я думаю, в середине сентября.

Кубок Ельцина

Первый Президент России был большим поклонником волейбола. В молодости играл сам (за студенческую команду УПИ), а потом – на посту первого секретаря Свердловского обкома КПСС – много сделал для развития городских команд «Уралочка» и «Труд» (ныне – «Локомотив-Изумруд»).

С инициативой о проведении в Екатеринбурге турнира для женских сборных выступил главный тренер «Уралочки»Николай Карполь. Борис Ельцин дал согласие на то, чтобы турнир назывался его именем.

Первый розыгрыш состоялся в 2003 году. Выиграла его сборная России. Впоследствии она побеждала еще 8 раз. Три Кубка Ельцина выиграли китаянки.

Под своим изначальным именем турнир существовал до 2017 года. Потом он дважды прошел как этап Лиги наций. В 2020-м и 2021 годах турнир не проводился.