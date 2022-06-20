Волейболистки "Уралочки" уступили гандболистам из Чехова

"Уралочка" выиграла 25 чемпионатов страны, из них 20 – подряд. Фото: Александр Зайцев

Финал чемпионата России 2022 года по гандболу, в котором "Чеховские медведи" обыграли московский ЦСКА, лишил свердловскую волейбольную команду "Уралочка" одного из ее главных всероссийских рекордов — по количеству титулов чемпиона страны, завоеванных подряд.

В 1986-2005 годах "Уралочка" выдала 20-летнюю золотую серию. Тогда этот результат многим представлялся вечным, но на деле он продержался всего 16 лет. Нынешнее чемпионство "Чеховских медведей" стало для них 21-м подряд.

Пока "Уралочка" сохраняет звание рекордсмена среди женских команд, но может лишиться и его, причем уже в следующем сезоне: команда по водному поло "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши, Ленинградская область) в этом году догнала свердловчанок, завоевав 20-е золото подряд.

Зато "на внутреннем рынке" (то есть среди команд Свердловской области) рекорду "Уралочки" ничто не угрожает: золотая серия баскетболисток "УГМК", которые теоретически могли обойти волейболисток, оборвалась в нынешнем апреле на цифре 13.