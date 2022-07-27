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27 июля 2022, 15:55

"Уралочки" и Михаил Карполь вызваны в сборную России

команда "Уралочка-НТМК"

Сбор проходит в Новогорске до 14 августа. Фото: пресс-служба "Уралочка-НТМК"

Три представительницы клуба "Уралочка-НТМК" вызваны на учебно-тренировочный сбор национальной женской сборной России по волейболу. Речь идет о связующей Виктории Бурковой, нападающей Елизавете Протопоповой и блокирующей Оксане Швыдкой.

Главный тренер команды Михаил Карполь также вызван в национальную команду. Он будет ассистировать главному тренеру, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Сбор проходит в Новогорске до 14 августа под руководством главного тренера Зорана Терзича.

Отмечается, что с 16 августа сборная России примет участие в I Всероссийской Спартакиаде сильнейших. Предварительный этап турнира пройдет в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.

"Игроки команды "Уралочка-НТМК" представляют сборную Свердловской области. Встреча между командами России и Свердловской области на предварительном этапе запланирована на 23 августа в Москве", — говорится в сообщении.

Областная газета Свердловской области

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"Уралочки" и Михаил Карполь вызваны в сборную России