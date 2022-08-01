Возобновление Кубка Ельцина отложено

Под своим историческим названием Кубок Ельцина в последний раз был разыгран пять лет назад. Фото: Павел Ворожцов

Соревнования среди женских сборных на призы первого Президента России, которые проводились в Екатеринбурге больше 15 лет, нынче не состоятся. Об этом «ОГ» сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

Первый турнир женских сборных прошел в столице Урала в 2003 году. Под названием «Кубок Ельцина» соревнования проводились до 2017 года. Потом турнир дважды прошел как этап Лиги наций, а последние два розыгрыша вообще не состоялись — из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В апреле 2022 года генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что в связи с отстранением отечественных команд от участия в официальных международных соревнованиях федерация рассматривает возможность возрождения ряда турниров с большой историей, и в частности – Кубка Бориса Ельцина.

В июне генеральный директор ВК «Уралочка» Валентина Огиенко рассказала, что екатеринбургский клуб, который участвовал в организации Кубка Ельцина с самого первого розыгрыша, уже приступил к работе над возобновлением соревнований. Однако с проведением турнира конкретно в этом году возникла серьезная проблема.

– Команды заранее составляют свое расписание на год, – пояснила «ОГ» Валентина Огиенко. – И найти в этом графике недельное окно, которое к тому же совпадет с окнами других сборных — очень тяжело.

Организаторы видели только один более-менее реальный вариант: провести турнир в самом начале сентября — за три недели до старта очередного чемпионата мира. Однако у большинства потенциальных участников Кубка Ельцина эти даты оказались заняты.

Возрождение турнира отложено на следующий год.