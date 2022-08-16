«Уралочка» уехала за медалями Спартакиады

Сегодня, 17 августа, в Туле и Калининграде стартует женский турнир в рамках I Всероссийской Спартакиады. В соревнованиях участвуют 8 команд, в том числе – сборная Свердловской области. Задача уралочек – медали.
Спартакиаду сильнейших спортивные власти страны придумали весной этого года. Она призвана хотя бы частично компенсировать отсутствие международных соревнований, от участия в которых российские спортсмены были отстранены после начала специальной военной операции. Спартакиада пройдет практически по всем видам спорта (по некоторым уже проходит).
В турнире волейболисток сыграют команды семи регионов, в том числе – Свердловской области, а также коллектив федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом скрывается молодежная сборная России).
На предварительном этапе Спартакиады (с 17 по 25 августа) женские команды сыграют по системе «каждый с каждым». Два победителя выйдут в суперфинал, который состоится 27 августа. Матчи пройдут в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.
Команда Свердловской области сформирована из волейболисток «Уралочки-НТМК». Как сообщили «ОГ» в пресс-службе клуба, на Спартакиаде честь нашего региона будут защищать все сильнейшие игроки – за исключением двух нападающих: Елизавета Протопопова включена в состав молодежной сборной, а Виктория Чернышева получила в тренировочном матче с челябинским клубом «Динамо-Метар» серьезную травму – спортсменке предстоит операция и длительное восстановление.
В состав команд, согласно регламенту турнира, могут быть включены только российские волейболистки, но для «Уралочки» это ограничение – не проблема: сейчас в свердловском клубе нет ни одной иностранки.
Задачу команды на предстоящем турнире предельно четко сформулировала нападающая Ксения Смирнова:
– Цель у команды всегда одна — это медали!
Расписание игр сборной Свердловской области
Дата
Место
Соперник
17 августа
Тула
Саратовская область
18 августа
Тула
Татарстан
19 августа
Тула
Тульская область
22 августа
Одинцово
Санкт-Петербург
23 августа
Москва
ФТ «Сириус»
24 августа
Москва
Москва
25 августа
Москва
Калининградская область
- Опубликовано в №147 от 17.08.2022