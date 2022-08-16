«Уралочка» уехала за медалями Спартакиады

Сегодня, 17 августа, в Туле и Калининграде стартует женский турнир в рамках I Всероссийской Спартакиады. В соревнованиях участвуют 8 команд, в том числе – сборная Свердловской области. Задача уралочек – медали.

Спартакиаду сильнейших спортивные власти страны придумали весной этого года. Она призвана хотя бы частично компенсировать отсутствие международных соревнований, от участия в которых российские спортсмены были отстранены после начала специальной военной операции. Спартакиада пройдет практически по всем видам спорта (по некоторым уже проходит).

В турнире волейболисток сыграют команды семи регионов, в том числе – Свердловской области, а также коллектив федеральной территории «Сириус» (под этим псевдонимом скрывается молодежная сборная России).

На предварительном этапе Спартакиады (с 17 по 25 августа) женские команды сыграют по системе «каждый с каждым». Два победителя выйдут в суперфинал, который состоится 27 августа. Матчи пройдут в Калининграде, Туле, Одинцово и Москве.

Команда Свердловской области сформирована из волейболисток «Уралочки-НТМК». Как сообщили «ОГ» в пресс-службе клуба, на Спартакиаде честь нашего региона будут защищать все сильнейшие игроки – за исключением двух нападающих: Елизавета Протопопова включена в состав молодежной сборной, а Виктория Чернышева получила в тренировочном матче с челябинским клубом «Динамо-Метар» серьезную травму – спортсменке предстоит операция и длительное восстановление.

В состав команд, согласно регламенту турнира, могут быть включены только российские волейболистки, но для «Уралочки» это ограничение – не проблема: сейчас в свердловском клубе нет ни одной иностранки.

Задачу команды на предстоящем турнире предельно четко сформулировала нападающая Ксения Смирнова:

– Цель у команды всегда одна — это медали!

Расписание игр сборной Свердловской области Дата Место Соперник 17 августа Тула Саратовская область 18 августа Тула Татарстан 19 августа Тула Тульская область 22 августа Одинцово Санкт-Петербург 23 августа Москва ФТ «Сириус» 24 августа Москва Москва 25 августа Москва Калининградская область