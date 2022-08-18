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18 августа 2022, 20:16

Свердловские волейболистки на Спартакиаде сильнейших проиграли второй матч подряд

Уралочка-НТМК

Свердловчанки уступили "Динамо-Ак Барс" со счетом 1:3. Фото: Владимир Мартьянов

Сборная Свердловской области (читай — "Уралочка-НТМК") во втором туре Спартакиады сильнейших уступила команде Татарстана (казанскому "Динамо-Ак Барс") со счетом 1:3.

Свердловчанки начали удачно: выиграли первую партию в игре на больше-меньше — 27:25. Но этот успех оказался единственным. Три следующих сета подопечные Михаила Карполя проиграли, причем второй — разгромно: 14:25, 23:25 и 21:25. 

Это уже второе поражение уралочек на Спартакиаде. В первом туре они всухую — 0:3 — уступили сборной Саратовской области. 

Следующий матч завтра, 19 августа. Свердловчанки сыграют с командой Тульской области.

Областная газета Свердловской области

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