Свердловские волейболистки на Спартакиаде сильнейших проиграли второй матч подряд

Свердловчанки уступили "Динамо-Ак Барс" со счетом 1:3. Фото: Владимир Мартьянов

Сборная Свердловской области (читай — "Уралочка-НТМК") во втором туре Спартакиады сильнейших уступила команде Татарстана (казанскому "Динамо-Ак Барс") со счетом 1:3.

Свердловчанки начали удачно: выиграли первую партию в игре на больше-меньше — 27:25. Но этот успех оказался единственным. Три следующих сета подопечные Михаила Карполя проиграли, причем второй — разгромно: 14:25, 23:25 и 21:25.

Это уже второе поражение уралочек на Спартакиаде. В первом туре они всухую — 0:3 — уступили сборной Саратовской области.

Следующий матч завтра, 19 августа. Свердловчанки сыграют с командой Тульской области.