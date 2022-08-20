"Уралочка" скатилась на последнее место

В четвертом туре, который состоится 22 августа, свердловчанки сыграют с командой Санкт-Петербурга. Фото: "Уралочка-НТМК"

На Спартакиаде сильнейших среди женских волейбольных команд сборная Свердловской области (читай — "Уралочка") проиграла третий раз подряд, на сей раз команде Тульской области — 1:3.

После трех сыгранных туров в активе подопечных Михаила Карполя нет ни одного очка, и они занимают последнее, восьмое место.

Лидируют в соревнованиях сборные Татарстана (9 очков) и Калининграда (7). В четвертом туре, который состоится 22 августа, свердловчанки сыграют с командой Санкт-Петербурга, находящейся с одним набранным очком на предпоследнем месте.