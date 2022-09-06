«Локомотив-Изумруд» вновь в финале

Фото: Пресс-служба "Локомотива-Изумруда"

Екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд» успешно выступил на предварительном этапе Кубка Калачихина, который является аналогом Кубка России для команд Высшей лиги «А». Команда Валерия АЛФЕРОВА одержала победы во всех трех встречах.

Изначально Кубок России по волейболу (как и в большинстве других видах спорта) был единым – то есть в нем участвовали команды разных дивизионов. Но, начиная с 2020 года, турнир разделен: собственно Кубок России сейчас оспаривают только клубы суперлиги, а команды Высшей лиги «А» (второго по силе дивизиона отечественного волейбола) спорят за собственный трофей, который каждый год получает новое название. В 2020-м это был Кубок 75-летия Победы, в 2021-м – Кубок Буробина, а нынче – Кубок Калачихина (в честь олимпийского чемпиона 1964 года ростовчанина Валерия Калачихина).

Екатеринбург традиционно принимает матчи предварительного этапа кубкового турнира. В этом году в группу с «Локомотивом-Изумрудом» попали три коллектива из соседних областей – «Магнитка», челябинское «Динамо» и «Тюмень». С первыми двумя клубами железнодорожники встречались на предсезонном турнире в Челябинске и одержали две победы со счетом 3:0.

В рамках Кубка Калачихина екатеринбуржцы еще раз продемонстрировали свое превосходство над соперниками. В первом туре «Локомотив-Изумруд» оказался сильнее «Магнитки» – 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), а на следующий день обыграл и челябинское «Динамо» – 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).

Самым упорным для железнодорожников получился матч против «Тюмени». Оставив за собой первую партию (25:20), команда Валерия Алферова неожиданно упустила нить игры и проиграла два последующих сета с одинаковым счетом – 22:25. Но все же екатеринбуржцы сумели вернуться в игру, вырвали победу в четвертой партии (25:23), а затем завершили игру в свою пользу на тай-брейке – 15:11. Интересно, что во всех трех матчах в составе «Локомотива-Изумруда» самым результативным был диагональный Артем Хитрый. В поединке с «Магниткой» он набрал 16 очков, с «Динамо» – 12 очков, а с «Тюменью» – 20 очков.

Таким образом, «Локомотив-Изумруд» финишировал первым в своей группе и вышел в «Финал четырех». Он состоится с 16 по 18 сентября. Его участниками, помимо екатеринбуржцев, стали ЦСКА (Московская область), «Университет» (Барнаул) и «Ярославич», игры пройдут в Раменском.

Отметим, что в предыдущие годы «Локомотив-Изумруд» также неизменно выигрывал предварительные этапы кубкового турнира и играл в «Финалах четырех». В 2021 году железнодорожники проиграли там все три матча и остались без медалей. А в 2020 году екатеринбургский клуб занял второе место.