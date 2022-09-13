"Уралочка" вышла в полуфинальный раунд Кубка России

Предварительный раунд Кубка России прошел на площадке "Уралочки" – в Академии волейбола Николая Карполя. Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Завершился предварительный этап женского Кубка России 2022 года. Свердловская "Уралочка-НТМК", выступавшая на родной площадке, заняла третье место в своей группе и вышла в полуфинальный раунд.

В Екатеринбурге играло 6 клубов: 3 из Суперлиги и 3 из Высшей лиги "А".

"Уралочка" начала турнир с победы, но затем проиграла два матча подряд (подробности см. в номере "ОГ" за 10 сентября). Чтобы выйти в полуфинальный этап, подопечным Михаила Карполя надо было выигрывать оставшиеся два поединка. Задача выглядела вполне посильной (соперники были из дивизиона рангом ниже), и свердловчанки с ней легко справились.

Сначала "Уралочка-НТМК" разгромила "Тюмень" со счетом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16), а потом омскую "Омь" – также 3:0 (25:15, 25:16, 25:19).

– У нас на этот турнир было две задачи, – сказал после окончания последней игры Михаил Карполь. – Первая – получить опыт, вторая – пройти в следующую стадию. В целом, план выполнен. Да, были два поражения, но на них в любом случае учатся, чего и желаю нашей команде: расти и двигаться дальше.

В полуфинальном раунде сыграют 12 команд (среди них – одна иностранная: белорусская "Минчанка"). Места и время проведения этой стадии турнира будут определены 28 сентября.

"Уралочка-НТМК", которая выиграла 25 чемпионатов СССР/России, в кубковых соревнованиях имеет гораздо более скромные достижения: всего 4 победы. Последняя из них была достигнута более 30 лет назад – в 1989 году. В прошлом сезоне свердловские волейболистки даже не пробились в "Финал четырех", хотя в чемпионате заняли 2-е место.