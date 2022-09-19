Порадуемся Кубку

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В минувший уикенд в подмосковном Раменском прошел «Финал четырех» мужского Кубка России среди команд Высшей лиги «А». Его победителем стал екатеринбургский клуб «Локомотив-Изумруд», выигравший все матчи решающей стадии. Каменные железнодорожники прервали свою бестрофейную серию, которая длилась 21 год.

Кубковые соревнования в российском волейболе уникальны: здесь с 2020 года разыгрывается не один (как в других видах спорта), а сразу два трофея. Главный из них, собственно, и есть Кубок России – его оспаривают только клубы Суперлиги. Команды Высшей лиги «А» (второго по силе дивизиона отечественного волейбола) играют за собственный трофей, который каждый год получает новое название. В 2020-м это был Кубок 75-летия Победы, в 2021-м – Кубок Буробина, а нынче – Кубок Калачихина (в честь олимпийского чемпиона 1964 года ростовчанина Валерия Калачихина). Трофей для команд Высшей лиги «А» часто называют малым Кубком России.

Славное прошлое, туманное будущее

«Локомотив-Изумруд» имеет яркую историю. На рубеже тысячелетий это был один из сильнейших клубов России: он становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок (тогда еще единый) и успешно выступал на международной арене, где несколько раз добирался до финалов еврокубков.

Последние 10 лет команда играет в Высшей лиге «А». Понижение в классе связано прежде всего с тем, что у екатеринбуржцев нет мощного спонсора и просто не хватает денег на выступление в элите. Хотя по спортивному принципу «Локомотив-Изумруд» несколько раз добивался права играть в Суперлиге. Он, в частности, выиграл «вышку» в сезоне 2017/2018, но по вышеназванной причине вынужден был отказаться от повышения в классе.

При этом в клубе регулярно воспитывают игроков, которых охотно приглашают к себе лучшие команды страны. Например, уроженец Алапаевска Сергей Мелкозеров сейчас играет за санкт-петербургский «Зенит».

Три года ждут

Решающий раунд «малого» Кубка России проводится в формате «Финала четырех». «Локомотив-Изумруд» и раньше туда неизменно попадал, но выиграть не мог: сначала занял второе место, а потом – четвертое.

Победителями же «малого» Кубка России становились: в 2020 году – «Грозный», в 2021-м – НОВА (Новокуйбышевск). Сейчас НОВА играет в Суперлиге, а чеченский клуб в финальную стадию не пробился.

Соперниками екатеринбуржцев (бронзовых призеров последнего чемпионата России среди команд высшей лиги «А») были: подмосковный ЦСКА (7-е место в минувшем сезоне), барнаульский «Университет» (9) и «Ярославич» (11), который этим летом возглавил Юрий Булычев, в свое время несколько лет отработавший в «Локомотиве-Изумруде» тренером-аналитиком.

Турнир проводился в Раменском, где сегодня базируется ЦСКА, и именно армейцы считались основными соперниками уральцев. ЦСКА выиграл у «Ярославича» и «Университета» и вполне достойно смотрелся в матче с «Локомотивом-Изумрудом» (в двух партиях командам пришлось играть на «больше-меньше»), но в итоге все же не смог взять у екатеринбуржцев ни одного сета.

Уральцы же проиграли в трех матчах всего одну партию, да и то, можно сказать, по недоразумению: не настроились в последнем туре на явного аутсайдера соревнований – барнаульцев. Но, получив звонкую оплеуху в первой партии (14:25 – минус 11 очков!), «Локомотив-Изумруд» собрался и переломил ход борьбы.

Екатеринбургский клуб выиграл первый трофей с 2001 года. Тогда он в родном городе завоевал Кубок России. С той поры финальные раунды этих соревнований в столице Урала больше не проходили.

Матчи «Локомотива-Изумруда» в «Финале четырех» Кубка Калачихина

16 сентября: «Ярославич» – 3:0 (25:16, 25:19, 25:23)

17 сентября: ЦСКА (Московская область) – 3:0 (25:20, 27:25, 26:24)

18 сентября: «Университет» (Барнаул) – 3:1 (14:25, 31:29, 25:23, 25:17)

Итоговая таблица

М Команды В П Партии О

1 «Локомотив-Изумруд» 3 0 9–1 9

2 ЦСКА 2 1 6–5 5

3 »Ярославич» 1 2 5–8 3

4 «Университет» 0 3 3–9 1

Главные достижения «Локомотива-Изумруда»

В стране:

чемпион России 1999 года,

трехкратный победитель Кубка России (1999, 2000 и 2001),

обладатель Кубка Калачихина 2022.

В Европе:

финалист Кубка топ-команд 2001,

финалист Кубка Вызова ЕКВ 2008,

бронзовый призер Кубка Кубков 1999,

бронзовый призер Кубка ЕКВ 2004.