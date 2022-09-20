Герой Михаила Пореченкова стал тренировать женщин уже в зрелом возрасте, а Николай Карполь работает с ними с молодости Фото: «Марс Медиа Энтертейнмент»

В минувший понедельник, 19 сентября, по телеканалу «Россия 1» начался показ сериала «Чайки» – о женской волейбольной команде, которая многими деталями напоминает родную для свердловчан «Уралочку». Фамилия главного героя – тренера Тополя – и вовсе вызывает прямые ассоциации с великим наставником «ящериц» Николаем КАРПОЛЕМ. Очень вероятно, что при таких вводных многие россияне (особенно не болельщики) воспримут сериал как биографический. Но это будет ошибкой.

«Областная газета» рассказывала о том, что состоялись съемки сериала «Чайки» (см. номер за 11 июня этого года). Уже тогда у нас возник вопрос – про «Уралочку» это кино или нет?

Актер Михаил Пореченков, который сыграл в сериале главную роль, прямо заявил: «Прообразом моего персонажа при написании сценария стал знаменитый советский и российский волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь, которого знаю, видел его игры». При этом никаких деталей сюжета авторы картины не разглашали, а в самой «Уралочке» «Областной газете» сообщили, что к ним за консультациями никто не обращался. Вопрос о сходстве происходящего на экране и в реальной жизни так и повис в воздухе. Оставалось дожидаться премьеры…

И вот «Чайки» полетели – сериал стартовал. На сегодня из 16 заявленных серий показаны две. Маловато, чтобы делать искусствоведческий анализ, но вполне достаточно для оценки фактологической точности.

Вывод такой: это кино не про «Уралочку». И не про Карполя.

В реальной истории нашей команды и ее великого тренера событий, показанных в сериале, никогда не было. Были другие, не менее драматичные, но таких – не было. Не ломал никогда Николай Карполь руку судье, будучи несогласным с его решением. Команду «Уралочка» он возглавил не от безысходности, а потому что именно этого хотел. Да и страна была радикально другая: в СССР многие события сериала не могли произойти в принципе.

Герой Михаила Пореченкова похож на легенду волейбола разве что характером (тренер-максималист!) да еще – поведением. Мимику разгневанного Николая Васильевича актер передает просто один в один… Хотя и тут есть принципиальные различия: Михаил Тополь готов накричать на своего игрока в любой момент, а Николай Карполь может сделать это только на тренировках или в игре – за пределами площадки он никогда не позволяет себе повышать голос на волейболисток.

То, что сериал «Чайки» не про «Уралочку», не делает его ни лучше, ни хуже. Лично мне, например, он нравится. Просто смотреть его надо с соответствующим пониманием – это произведение о вымышленной команде, а не байопик. И уж тем более – не документалка.