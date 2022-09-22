Задача: совершить чудо

Сегодня, 23 сентября, стартует чемпионат России среди команд женской Суперлиги. Екатеринбургская «Уралочка-НТМК», которая минувшей весной чуть-чуть не дотянулась до золота, летом потеряла почти всех своих лидеров. Но, несмотря на это, в клубе рассчитывают попасть в призеры.
Прошлый сезон в российском женском волейболе получился просто феерическим. И таковым его сделала «Уралочка».
В регулярном чемпионате екатеринбургская команда заняла только пятое место, и в качестве претендента на медали – тем более золотые – ее никто всерьез не рассматривал. Однако подопечные Николая и Михаила Карполей сначала выбили из турнира крепкую «Тулицу», потом – победителя регулярки казанский клуб «Динамо-Ак Барс», а в финале навязали отчаянную борьбу действующему чемпиону страны – калининградскому «Локомотиву». Регламент предусматривал пять матчей, и обладатель титула определился только на тай-брейке последнего из них.
Потеря символа
К сожалению, в межсезонье «Уралочка» понесла очень серьезный урон: команду покинули сразу четыре волейболистки, три из которых были твердыми игроками стартовой шестерки.
Главная потеря – и это для «ящериц» почти трагедия – уход в калининградский «Локомотив» 27-летней доигровщицы Ксении Парубец. Дочь легенды «Уралочки» Ирины Смирновой провела в команде 14 лет. Она была не просто лидером – символом екатеринбургского клуба. Ксения, будучи самой результативной волейболисткой коллектива (а периодически – и всей страны) дважды выводила свердловчанок в финал чемпионата России и дважды – в финал еврокубков. Моментально компенсировать уход такого мастера клубу, у которого нет сумасшедших денег, – маловероятно.
Кроме Ксении Парубец, из «Уралочки» ушли блеснувшая в плей-офф прошлого сезона кубинка Айлама Сесе (та самая, которую тренер «Локомотива» Андрей Воронков во время тайм-аута обозвал «обезьяной», за что получил двухлетнюю дисквалификацию), а также доигровщица сборной Белоруссии Вера Костючик (она, кстати, тоже уехала в Калининград) и центральная блокирующая Татьяна Куликова.
Скромное пополнение
Приобретения екатеринбургской команды оказались сильно скромнее – и в количественном, и в качественном отношении. Полноценных новичков всего двое: это 24-летняя доигровщица Мария Воробьева, два предыдущих сезона отыгравшая все в том же «Локомотиве», и 29-летняя связующая Анастасия Корниенко, последние годы выступавшая за границей – в Швейцарии и Венгрии.
Кроме того, в главную команду «Уралочки» из молодежки была переведена 15-летняя доигровщица Дарья Мусиенко. Она, кстати, очень неплохо показала себя на предсезонных турнирах.
Первый блин – как положено
В межсезонье обновленная «Уралочка» приняла участие в двух турнирах. В одном из них она полностью провалилась, во втором – сыграла на троечку.
В Спартакиаде сильнейших, выступая под названием «Сборная Свердловской области», команда заняла последнее (восьмое) место, проиграв шесть матчей из семи.
В предварительном раунде Кубка России «Уралочка» стала третьей и вышла в полуфинальный этап. Но при этом екатеринбурженки выиграли только у представителей Высшей лиги «А», а в обоих матчах с клубами Суперлиги уступили.
Задачи не меняются
Очевидно, что удержать прошлогодние позиции уральской команде будет крайне сложно. Но, с другой стороны, год назад ситуация была немногим лучше. Почему бы не попробовать повторить прошлогоднее чудо еще раз?
В самой «Уралочке» планку задач не снижают: как сообщила вчера «Областной газете» генеральный директор клуба и член Всемирного зала волейбольной славы Валентина Огиенко, «цель у нас, как всегда: сначала выход в плей-офф, а там – борьба за медали».
Регламент
Новый чемпионат России (уже XXXII по счету) пройдет по той же формуле, что и предыдущий. Сначала 14 команд Суперлиги сыграют между собой в два круга. Регулярный сезон закончится 1 апреля. Дальше — плей-офф, куда выходят 8 сильнейших. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед в серии, финал и матч за бронзу – до трех.
«Уралочка» первый матч сезона проведет сегодня. В Нижнем Тагиле она сыграет с нижегородской «Спартой» (13-е место в прошлом чемпионате).
Состав «Уралочки»
Связующие:
- Алена Кондрашова,
Анастасия Корниенко,
- Татьяна Селютина.
Нападающие:
- Ксения Смирнова,
- Елизавета Протопопова
Мария Воробьёва,
- Виктория Чернышева* ,
- Ольга Ваганова,
- Дарья Мусиенко.
Блокирующие:
- Елизавета Котова,
- Елизавета Фитисова,
- Оксана Швыдкая.
Либеро:
- Екатерина Карполь,
- Полина Трухина.
Главный тренер:
- Михаил Карполь.
Старший тренер:
- Николай Карполь.
* Травмирована
Выделены новички
- Опубликовано в №174 от 23.09.2022