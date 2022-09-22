Задача: совершить чудо

Фото: Пресс-служба "Уралочки"

Сегодня, 23 сентября, стартует чемпионат России среди команд женской Суперлиги. Екатеринбургская «Уралочка-НТМК», которая минувшей весной чуть-чуть не дотянулась до золота, летом потеряла почти всех своих лидеров. Но, несмотря на это, в клубе рассчитывают попасть в призеры.

Прошлый сезон в российском женском волейболе получился просто феерическим. И таковым его сделала «Уралочка».

В регулярном чемпионате екатеринбургская команда заняла только пятое место, и в качестве претендента на медали – тем более золотые – ее никто всерьез не рассматривал. Однако подопечные Николая и Михаила Карполей сначала выбили из турнира крепкую «Тулицу», потом – победителя регулярки казанский клуб «Динамо-Ак Барс», а в финале навязали отчаянную борьбу действующему чемпиону страны – калининградскому «Локомотиву». Регламент предусматривал пять матчей, и обладатель титула определился только на тай-брейке последнего из них.

Потеря символа

К сожалению, в межсезонье «Уралочка» понесла очень серьезный урон: команду покинули сразу четыре волейболистки, три из которых были твердыми игроками стартовой шестерки.

Главная потеря – и это для «ящериц» почти трагедия – уход в калининградский «Локомотив» 27-летней доигровщицы Ксении Парубец. Дочь легенды «Уралочки» Ирины Смирновой провела в команде 14 лет. Она была не просто лидером – символом екатеринбургского клуба. Ксения, будучи самой результативной волейболисткой коллектива (а периодически – и всей страны) дважды выводила свердловчанок в финал чемпионата России и дважды – в финал еврокубков. Моментально компенсировать уход такого мастера клубу, у которого нет сумасшедших денег, – маловероятно.

Кроме Ксении Парубец, из «Уралочки» ушли блеснувшая в плей-офф прошлого сезона кубинка Айлама Сесе (та самая, которую тренер «Локомотива» Андрей Воронков во время тайм-аута обозвал «обезьяной», за что получил двухлетнюю дисквалификацию), а также доигровщица сборной Белоруссии Вера Костючик (она, кстати, тоже уехала в Калининград) и центральная блокирующая Татьяна Куликова.

Скромное пополнение

Приобретения екатеринбургской команды оказались сильно скромнее – и в количественном, и в качественном отношении. Полноценных новичков всего двое: это 24-летняя доигровщица Мария Воробьева, два предыдущих сезона отыгравшая все в том же «Локомотиве», и 29-летняя связующая Анастасия Корниенко, последние годы выступавшая за границей – в Швейцарии и Венгрии.

Кроме того, в главную команду «Уралочки» из молодежки была переведена 15-летняя доигровщица Дарья Мусиенко. Она, кстати, очень неплохо показала себя на предсезонных турнирах.

Первый блин – как положено

В межсезонье обновленная «Уралочка» приняла участие в двух турнирах. В одном из них она полностью провалилась, во втором – сыграла на троечку.

В Спартакиаде сильнейших, выступая под названием «Сборная Свердловской области», команда заняла последнее (восьмое) место, проиграв шесть матчей из семи.

В предварительном раунде Кубка России «Уралочка» стала третьей и вышла в полуфинальный этап. Но при этом екатеринбурженки выиграли только у представителей Высшей лиги «А», а в обоих матчах с клубами Суперлиги уступили.

Задачи не меняются

Очевидно, что удержать прошлогодние позиции уральской команде будет крайне сложно. Но, с другой стороны, год назад ситуация была немногим лучше. Почему бы не попробовать повторить прошлогоднее чудо еще раз?

В самой «Уралочке» планку задач не снижают: как сообщила вчера «Областной газете» генеральный директор клуба и член Всемирного зала волейбольной славы Валентина Огиенко, «цель у нас, как всегда: сначала выход в плей-офф, а там – борьба за медали».

Регламент Новый чемпионат России (уже XXXII по счету) пройдет по той же формуле, что и предыдущий. Сначала 14 команд Суперлиги сыграют между собой в два круга. Регулярный сезон закончится 1 апреля. Дальше — плей-офф, куда выходят 8 сильнейших. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут до двух побед в серии, финал и матч за бронзу – до трех. «Уралочка» первый матч сезона проведет сегодня. В Нижнем Тагиле она сыграет с нижегородской «Спартой» (13-е место в прошлом чемпионате).

Состав «Уралочки» Связующие: Алена Кондрашова, Анастасия Корниенко, Татьяна Селютина. Нападающие: Ксения Смирнова,

Елизавета Протопопова Мария Воробьёва, Виктория Чернышева* ,

Ольга Ваганова ,

Дарья Мусиенко. Блокирующие: Елизавета Котова,

Елизавета Фитисова,

Оксана Швыдкая. Либеро: Екатерина Карполь,

Полина Трухина. Главный тренер: Михаил Карполь. Старший тренер: Николай Карполь. * Травмирована Выделены новички