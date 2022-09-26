Волейболистка «Уралочки» в первом же матче установила всероссийский рекорд

Сыграв в пятницу за «Уралочку-НТМК» в Нижнем Тагиле, Дарья Мусиенко в субботу и воскресенье провела еще два матча в Екатеринбурге – за вторую команду клуба, которая выступает в Высшей лиге «А». Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка»

В минувший уик-энд прошли матчи первого тура ХХХII чемпионата России по волейболу среди женских команд. Свердловская «Уралочка» на площадке нижнетагильского «Форума» обыграла нижегородскую «Спарту» со счетом 3:2. Эта встреча войдет в историю отечественного волейбола – но не своим результатом, а тем, что в ней приняла участие Дарья МУСИЕНКО, которой всего 15 лет и 1 месяц: никогда ранее в матчах элитного волейбольного дивизиона столь юные спортсменки не участвовали.

Хотели 3, получили 2

«Уралочка» в минувшем сезоне играла в финале чемпионата России и совсем чуть-чуть не дотянулась до золота, проиграв калининградскому «Локомотиву» лишь на тай-брейке пятого, решающего, матча. Однако в новом сезоне перспективы свердловской команды, мягко говоря, туманны: в межсезонье она потеряла четырех игроков (в том числе Ксению Парубец – капитана и настоящий символ клуба), а компенсировать эти потери удалось лишь частично.

Стартовый поединок со «Спартой» подтвердил опасения за судьбу «Уралочки». Нижегородский клуб в прошлом чемпионате занял только 13-е место (то есть второе с конца), и ожидалось, что свердловчанки справятся с ним без нервотрепки. Но увы…

Подопечные Николая Карполя (в этом матче игрой команды руководил именно он) полностью провалили две стартовые партии – 18:25 и 22:25. После этого «Уралочка» «проснулась» и в двух следующих сетах устроила «Спарте» форменные разгромы – 25:16 и 25:11. Однако на тай-брейке дело опять застопорилось. Свердловчанки первыми добрались до матч-бола (14:13), но позволили соперницам сравнять счет. В самой концовке блеснула новый капитан свердловчанок Ксения Смирнова (с мая этого года – Купряшкина), которая и принесла своей команде победу – как в партии (17:15), так и в матче (3:2)…

Но победа в пяти сетах – это только два очка. А во всех других матчах первого тура кто-то из соперников победил со счетом 3:0 или 3:1, то есть заработал по три балла. В результате сразу шесть команд обошли «Уралочку», и она сейчас занимает только 7-е место.

Следующая игра свердловчанок состоится в воскресенье, 2 октября. В этот день они сыграют в Калининграде против действующего чемпиона страны. «Локомотив» в межсезонье потерял главного тренера Андрея Воронкова и его дочь – главную звезду команды Ирину Воронкову (которая уехала в стамбульский «Экзачибаши»), а также еще нескольких волейболисток. Но калининградцы, в отличие от «Уралочки», нашли всем ушедшим достойную замену. В частности, именно к ним перешли Ксения Парубец и еще одна волейболистка стартовой шестерки «Уралочки» прошлого сезона – игрок сборной Белоруссии Вера Костючик. В первом туре «Локомотив» на своей площадке обыграл «Заречье-Одинцово» со счетом 3:1.

Ложка меда

Во второй партии матча со «Спартой» на площадку в составе «Уралочки» вышла нападающая Дарья Мусиенко. Это событие войдет в историю российского женского волейбола: Дарье всего 15 лет и 1 месяц, и, по данным «ОГ», она стала самой юной спортсменкой, сыгравшей в элитном дивизионе.

До минувшей пятницы это звание принадлежало уроженке Москвы Арине Федоровцевой, которая провела свою первую встречу в Суперлиге в октябре 2019 года в возрасте 15 лет и 9 месяцев. Сейчас Арине 18 лет, она второй сезон играет в турецком «Фенербахче» и считается главной молодой звездой российского женского волейбола.

Рекорд «Уралочки» в этой номинации держался более 30 лет. Его установила великая Евгения Артамонова-Эстес – единственная волейболистка в мире, сыгравшая на шести Олимпиадах. Она свой первый матч в элите провела в возрасте 16 лет.

Дарья Мусиенко – коренная екатеринбурженка. Она родилась 7 августа 2007 года. Ее мама – бухгалтер, а папа – мастер участка содержания промплощадки. До этого лета Дарья училась в лицее № 12, а волейболом занималась в СШОР «Уралочка» у тренера Анны Кайгородовой.

В августе нынешнего года Дарья Мусиенко была включена в состав сборной Свердловской области, выступавшей на Спартакиаде сильнейших. Дебют вышел просто блестящим: в своем первом поединке – с командой Татарстана (по сути – казанским «Динамо-Ак Барсом») – она набрала 11 очков и вошла в пятерку самых результативных игроков.

В игре со «Спартой» юная волейболистка провела на площадке одну партию, трижды атаковала и принесла команде свое первое выигранное очко.