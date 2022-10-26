Темы дня

Спорт / Волейбол
26 октября 2022, 23:30

«Уралочка» вступает в борьбу за путевку в «Финал четырех» Кубка России

Матч с «Протоном»

В этом сезоне «Уралочка-НТМК» и «Протон» еще не встречались. А в прошлом свердловчанки одержали две непростые победы – 3:2 и 3:1. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Сегодня в Екатеринбурге, а завтра – еще в двух городах России (Красноярске и Калининграде) стартуют полуфинальные турниры Кубка страны среди женщин.

К ПОЛУФИНАЛЬНОМУ РАУНДУ допущены 12 команд (среди них одна иностранная – белорусская «Минчанка»). Они разбиты на три группы по четыре клуба. Внутри квартетов соперники сыграют по системе «каждый с каждым» в один круг.

Победители групп выходят в «Финал четырех», где присоединятся к «Тулице», которая получила место в решающей стадии соревнований как ее организатор.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ собрались команды группы «Б». Помимо «Уралочки», это «Протон» (Саратов), «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Спарта«(Нижний Новгород).

Фаворитом турнира считаются отнюдь не хозяйки, а «Протон» – лидер нынешнего чемпионата России, одержавший в пяти турах пять побед (свердловчанки – для сравнения – три матча проиграли).

«УРАЛОЧКА-НТМК», которая выиграла 25 чемпионатов СССР/России, в кубковых соревнованиях имеет гораздо более скромные достижения – всего 4 трофея. Последний из них был завоеван более 30 лет назад – в 1989 году. Даже Лигу чемпионов подопечные Николая Карполя выигрывали вдвое чаще.

В «Финал четырех» Кубка России «Уралочка-НТМК» последний раз выходила в 2019 году. Тогда в Казани команда проиграла оба матча – и полуфинальный, и бронзовый.

Игры группы «Б» пройдут в течение ближайших трех дней в Академии волейбола Н.В. Карполя (ул. Машинная, 1 А).

Расписание матчей «Уралочки-НТМК»

27 октября. 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Спарта»

28 октября. 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Протон»

29 октября. 18:30 «Уралочка-НТМК» – «Динамо-Метар»

Книга рекордов

  • Из свердловских команд Кубок страны чаще всего выигрывала команда по хоккею на траве «Динамо-Строитель», у нее 10 трофеев.
  • 9 раз Кубок завоевывал женский баскетбольный клуб «УГМК», 4 раза – «Уралочка», трижды – мужской волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд».
  • Один раз обладателями Кубка были баскетболисты ревдинской команды «Темп-СУМЗ».
  • Опубликовано в №198 от 27.10.2022 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.10.2022, 21:15 / Спорт
Уральский батюшка отправился на чемпионат мира по гиревому спорту
25.10.2022, 20:35 / Спорт
В Екатеринбурге скончался известный тренер по биатлону Владимир Путров
24.10.2022, 21:24 / Спорт
"Урал" обыграл "Крылья Советов" и установил клубный рекорд
23.10.2022, 22:12 / Спорт
"Автомобилист" прервал двухматчевую серию поражений
23.10.2022, 01:13 / Спорт
Петр Ян раздельным решением судей уступил Шону О'Мэлли