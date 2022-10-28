Кубок – далеко, Куба – рядом

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

Екатеринбургская «Уралочка-НТМК», которая неудачно стартовала в новом чемпионате России (после пяти туров – только 9-е место), накануне полуфинального раунда Кубка страны заключила контракты с двумя кубинскими волейболистками – Дайаной Мартинес Эрнандес и Реглой Ялайн Гонсалес.

После минувшего сезона, в котором подопечные Николая Карполя завоевали серебряные награды, команда потеряла четырех спортсменок, трое из которых входили в стартовую шестерку, а одна – Ксения Парубец - вообще была лучшим игроком клуба и его настоящим символом.

На смену ушедшим пришли всего две волейболистки, и начало чемпионата наглядно показало, что этого крайне мало: из пяти первых матчей «Уралочка» выиграла только два, да и то один из них – только на тай-брейке.

Поскольку на рынке сейчас нет сильных российских игроков, Николай Карполь обратил внимание на заграницу, а точнее – на Кубу, представительницы которой регулярно приезжают в «Уралочку», начиная с 2005 года. В прошлом сезоне, например, в составе «ящерок» блеснула Айлама Сесе (после расистского скандала в финале чемпионата, когда тренер соперника обозвал ее «обезьяной», она покинула Россию и сейчас играет за румынский «Рапид»).

На этот раз в Екатеринбург приехали совсем молодые волейболистки – 19-летняя Регла Ялайн Гонсалес (рост – 185 см) и 20-летняя Дайана Мартинес Эрнандес (189). Ранее обе играли на родине. Эрнандес, несмотря на возраст, уже дебютировала в национальной сборной: выступила на Панамериканском Кубке-2021 и вошла там в двадцатку самых результативных.

ВОПРЕКИ ПРОГНОЗАМ Полуфинальный раунд Кубка России среди команд группы «Б», стартовавший в Екатеринбурге на этой неделе, начался с громкой сенсации: саратовский «Протон» — единоличный лидер нынешнего чемпионата страны (5 побед в пяти матчах) – потерпел поражение от челябинского клуба «Динамо-Метар», который занимает только 6-е место, — 2:3. Во втором матче первого игрового дня «Уралочка-НТМК», выступая без двух своих лидеров — Ксении Смирновой (Купряшкиной) и Елизаветы Котовой, — переиграла нижегородскую «Спарту» со счетом 3:1. Кубинки в этом матче на площадку не выходили, хотя в заявку были включены. Вчера днем челябинки победили. Вечером «Уралочка» играла с «Протоном». Матч завершился после подписания этого номера газеты в печать. Результаты турнира мы сообщим в следующем номере.