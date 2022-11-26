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Спорт / Волейбол
26 ноября 2022, 10:17

"Уралочка-НТМК" одержала победу над краснодарским "Динамо"

  Валерия Белякова
Игра

Свердловские волейболистки обошли краснодарских соперниц со счетом 3:0. Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

Волейбольная команда из Свердловской области обыграла краснодарский "Динамо" в десятом туре PARI Суперлиги. Счет матча 3:0, сообщает пресс-служба клуба "Уралочка-НТМК".

Между командами шла напряженная борьба. Краснодарские волейболистки наступали и держали оборону. Но воспитанницы Николая Карполя были настроены на победу. Счет по итогам трех сетов составил 26:24, 26:24, 25:23 в пользу "Уралочки-НТМК".

"Матч получился интересным, и для нашей команды это очень важная победа. Последние пять матчей мы проиграли, и чисто психологически он был очень важен. Девочки справились, поэтому я поздравляю нашу команду с красивой победой. Девочки очень хотели выиграть, были настроены только на победу. Да, что-то где-то не получилось, но в основном они выполнили поставленную установку на игру", — сообщил после матча старший тренер Владимир Вертелко.

Самыми результативными в игре стали Ксения Смирнова — она заработала 19 очков, а также Елизавета Фитисова и Ольга Ваганова — они принесли в копилку команды по 15 очков.

"Учитывая, что мы шли на 13-м месте, важна была победа. Мы готовились, разбирали, тренировались, работали над ошибками. Сегодня тоже что-то не получалось, но смогли в концовке дожать — этого раньше не получалось, в них мы рассыпались", — отметила капитан команды "Уралочка-НТМК" Ксения Смирнова. 

Следующий матч "Уралочка-НТМК" проведет 2 декабря в екатеринбургском ДИВСе. Играть будут против челябинского "Динамо-Метар".

Напомним, в 8-м туре чемпионата России свердловская "Уралочка" проиграла "Ленинградке" со счетом 0:3.

Областная газета Свердловской области

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