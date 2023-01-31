Легенда волейбола передал ценный экспонат свердловскому краеведческому музею

Николай Карполь передал в музей футболку олимпийской чемпионки. Фото: страница "Уралочки" "ВКонтакте"

Николай Карполь передал Свердловскому областному краеведческому музею футболку олимпийской чемпионки по волейболу 1988 года Ирины Кирилловой (Пархомчук), сообщается на официальной странице "Уралочки" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее форма принадлежала управляющему компании "Уралпромстрой" Дмитрию Рябову. Футболку он приобрел за 1,1 млн. рублей на 12‑м благотворительном вечере Екатерининской ассамблеи, где на продажу ее выставил вице-президент ЕВРАЗа — руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов.

Фото: страница "Уралочки" "ВКонтакте"

На днях Дмитрий Рябов совместно с руководством волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" приняли решение о передаче формы олимпийской чемпионки музею. Почетную миссию возложили на Николая Карполя, который долгие годы тренировал команду. На встрече он поделился воспоминаниями о матче 1988 года, где Ирина Кириллова вместе с другими волейболистками "Уралочки" получили олимпийские медали.

"Матч проходил в обстановке, где были накалены страсти, нам улыбнулась фортуна, и мы победили. Это одна из героинь того матча, Ирина Кириллова", — сказал Николай Карполь.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге откроют виртуальный музей памяти группы Дятлова.