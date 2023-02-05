"Уралочка" проиграла Казани дома крупнее, чем в гостях

"Уралочка" уступила казанскому "Динамо-Ак Барс". Фото: пресс-служба ВК "Уралочка-НТМК"

В 18-м туре чемпионата России "Уралочка" в Екатеринбурге проиграла казанскому "Динамо-Ак Барс" со счетом 0:3.

Это более крупное поражение, чем было в первом круге в столице Татарстана, где подопечные Николая Карполя уступили 1:3. "Уралочка" ни в одной партии не смогла оказать соперницам по-настоящему серьезного сопротивления — 21:25, 19:25, 15:25.

После 18 туров "Уралочка" имеет 17 очков и занимает 10 место. Отставание от зоны плей-офф выросло до 4 очков, поскольку краснодарское "Динамо", занимающее 8 место, выиграло в Липецке и имеет теперь 21 очко.

Следующий матч свердловчанки проведут 10 февраля — на выезде против "Тулицы" (31 очко, 7 место).