«Уралочка» в этом сезоне успешнее играла в гостях: там она одержала 5 побед, а дома – только две. В этой связи игра на своей площадке в турнире за выживание может оказаться вовсе не преимуществом. Фото: Пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»

Завершился предварительный этап чемпионата России среди женщин, по итогам которого были определены восемь участников плей-офф. Свердловская «Уралочка-НТМК» – 25-кратный чемпион страны и серебряный призер предыдущего розыгрыша – в их число не попала (такое в последний раз случалось в 2007 году). Подопечные Николая КАРПОЛЯ заняли только 11-е место и теперь вынуждены будут сыграть в турнире за выживание.

В 26 матчах чемпионата «Уралочка-НТМК» одержала всего семь побед и набрала 21 очко. От зоны плей-офф команду отделила целая пропасть – 13 баллов.

В последнем туре регулярного чемпионата свердловчанки проиграли белорусской «Минчанке» со счетом 2:3 (хотя по ходу встречи вели 2:0). Поражение в пяти партиях дало команде одно очко, которого по крайней мере хватило на то, чтобы обойти в турнирной таблице нижегородскую «Спарту» и занять 11-е место. Это, в свою очередь, дало «Уралочке» право провести турнир за выживание на своей площадке – он пройдет в Нижнем Тагиле.

ПРИЧИНЫ ПРОВАЛА легендарной команды очевидны: это кадровый голод. После минувшего сезона «Уралочка» потеряла четырех лучших волейболисток (в том числе игрока сборной России Ксению Парубец, которая была настоящим символом клуба). А на смену им пришли всего две спортсменки, да и из них закрепилась в команде только одна. В середине чемпионата «Уралочка» подписала двух молодых кубинок, однако пока они не те игроки, которые могут решать судьбу матчей.

Вдобавок неожиданно возникла тренерская проблема: внук Николая Карполя Михаил, который вместе с дедом руководил командой последние годы, перед началом чемпионата вдруг покинул «Уралочку» с ничего не объясняющей формулировкой «по личным обстоятельствам». К оперативному управлению командой вынужден был вернуться 85-летний Николай Васильевич, однако в январе он перестал появляться на матчах, а в феврале играми клуба стал руководить новый тренер – Александр Перепелкин. Но какого-либо улучшения результатов это не дало.

ТУРНИР АУТСАЙДЕРОВ пройдет с 21 по 24 апреля. В нем примут участие четыре клуба, занявшие в предварительном раунде места с 11-го по 14-е. Помимо «Уралочки», это «Спарта» (у нее сейчас 20 очков), «Заречье-Одинцово» (16) и «Липецк» (8).

Команды сыграют друг с другом в один круг, то есть победитель сможет набрать максимум еще 9 очков. Из этого следует, что вылет из Суперлиги «Уралочке» не грозит (аутсайдер, «Липецк», даже если победит во всех матчах, будет иметь только 17 баллов). Однако свердловчанкам все равно надо выигрывать турнир – для того, чтобы избежать худшего результата в истории клуба: сейчас таковым является как раз 11-е место, занятое 15 лет назад – в сезоне 2006–2007 годов.