«Уралочка» «купила Карполю галстук»

Сезон 2022/2023 стал самым тяжелым в карьере Николая Карполя: так низко, как нынче, его «Уралочка» не опускалась за все 50 лет выступлений в элитном дивизионе. Фото: Владимир Васильев

В Нижнем Тагиле завершился турнир аутсайдеров женской Суперлиги, которые боролись за 11–14-е места текущего чемпионата России. Свердловская «Уралочка-НТМК», проиграв два матча из трех, заняла в итоге только 13-е место. Никогда ранее подопечные Николая КАРПОЛЯ не опускались в итоговой турнирной таблице элитного дивизиона так низко.

Есть такой бородатый анекдот. Сидит некая спортивная команда в своей раздевалке перед началом матча. Заходит тренер и говорит:

– Вы же знаете, у меня завтра день рождения. Лучшим подарком для меня будет ваша победа.

А игроки ему отвечают:

– Поздно, тренер, мы вам уже галстук купили.

У великого свердловского тренера Николая Карполя менее чем через неделю не просто день рождения, а юбилей – 85 лет. Но его команда, с которой он работает больше полувека, вместо победы подарила своему наставнику «галстук»…

Легендарная «Уралочка», которая в прошлом году завоевала серебряные награды чемпионата России, совсем чуть-чуть не дотянув до золота, нынешний сезон по ряду причин («ОГ» писала о них в номере за 5 апреля) вчистую провалила. На предварительном этапе турнира-2023 свердловчанки в 26 матчах одержали всего 7 побед (что принесло им 21 очко), заняли 11-е место и отправились в турнир аутсайдеров.

«Это удар для всех» Ксения СМИРНОВА, капитан «Уралочки-НТМК»: – Абсолютно тяжелый сезон. Конечно, это удар для всех – для нас, игроков, для тренерского штаба, для наших болельщиков. Мы просим прощения. Обещаем исправиться в следующем сезоне.

В битве за выживание участвовали четыре клуба. Помимо «Уралочки», это были нижегородская «Спарта» (12-е место, 20 очков), «Заречье-Одинцово» (13, 16) и «Липецк» (14, 8).

Команды играли друг с другом в один круг, то есть победитель мог добавить к своему предыдущему результату максимум 9 очков. Из этого следовало, что вылет из Суперлиги «Уралочке» не грозит (аутсайдер, «Липецк», даже в случае победы во всех матчах, мог набрать только 17 баллов). Однако свердловчанкам все равно надо было выигрывать турнир – для того, чтобы избежать худшего результата в истории клуба: таковым до минувшего уик-энда было как раз 11-е место, занятое 15 лет назад (в сезоне 2006–2007 годов).

Первую встречу – у безнадежного аутсайдера «Липецка» – «Уралочка» выиграла (3:0). Однако этот успех оказался для подопечных Николая Карполя единственным на тагильском турнире. Во втором туре свердловчанки всухую проиграли «Спарте» (0:3), а в решающем матче уступили «Заречью-Одинцово». Эта игра была очень упорной, дело дошло до тай-брейка, но итоговый результат оказался неутешительным.

– Близко к катастрофе, – так оценил итоги сезона старший тренер «Уралочки-НТМК» Александр Перепёлкин, который пришел в клуб в январе этого года (сам Николай Карполь с того же времени стал руководить игрой команды во время матчей лишь изредка).